«Valget om vindkraftverk kan ikke gjøres om igjen for det vil ta tusener av år å viske ut sporene om man slipper gravemaskinene opp på Steinfjellet»

Dette leserinnlegget er skrevet av Sveinulf Vågene, som har ni års erfaring med vindkraft og energipolitikk og minst 50 vindkraftsaker.

Åpent brev om vindkraftverket til kommunepolitikerne i Bremanger

Torsdag 17. desember skal dere ta en beslutning som kommer til å få enormt stor betydning for Bremangers fremtid når dere bestemmer om kommunen skal si nei til LNF-dispensasjon for vindkraftverket. Skal det bygges vindkraftverk midt i det vakre kystlandskapet i ytre Sunnfjord og Nordfjord?

Jeg har lyst å dele noen tanker om denne beslutningen med dere for jeg håper det kan være verd å se litt fremover når dere skal ta dette svært viktige valget.

· Vi er midt oppe i en pandemi som har medført en rekke sjokk i samfunnet som vil skape varig ending i måten vi lever og arbeider på. Vi vet ikke hvor lenge dette kan vare, og om den kommer tilbake.

På grunn av høyt smittepress i byene og koronatiltak som setter store begrensninger på folks liv der vil ikke byene være så attraktive og bo i som før. Livet på landet hvor smittefaren er betydelig lavere og man stort sett kan bevege seg fritt har «over natten» blitt mye mer attraktivt. Koronapandemien vil få stor innvirkning på hvor vi bor.

Behovet for å kunne arbeide hjemme under pandemien har åpnet for hjemmekontoret som aldri før hos arbeidsgivere. Det er sannsynlig at vi aldri helt kommer til å gå tilbake til slik det var. Hjemmekontor vil bli mye vanligere.

For å kunne samarbeide og kommunisere har folk og bedriftsledere blitt nødt til å sette seg inn i teknologi og arbeidsmåter som før har vært uvante for dem. De har krysset teknologibarrierer.

Samtidig har et økt behov for digital kommunikasjon over store avstander satt ytterligere fart i teknologiutviklingen slik at teknologien er i rask utvikling til å bli enda bedre.

Alle disse faktorene vil legge til rette for at mange flere kan velge fritt hvor de vil jobbe i fremtiden. Det vil komme utkant-Norge til gode. Men der er en betingelse – en utkantkommune må kunne tilby fritidsaktiviteter til dem som vurderer å bosette seg der. Her blir friluftsliv og naturopplevelser i urørt natur og på sjøen det beste og viktigste argumentet for kommuner som vil tiltrekke seg unge som vil etablerer seg med familie og arbeide med teknologi. Lykken står den kommune bi som ser mulighetene – og som har en visjon.

· I dag sier 68 prosent av befolkningen at de ikke ønsker vindkraft i urørt natur og friluftsområder i Norge. Det er 2,7 millioner av 4 millioner stemmeberettigede innbyggere. Denne drastiske opinionsendringen vil få stor betydning for hvor folk bosetter seg i landet.

· Bremanger har en fantastisk natur i verdensklasse som vi ikke har klart å utnytte potensialet i ennå. Det betyr ikke at man ikke vil klare det i fremtiden for i ytre ligger naturen fremdeles ganske urørt. Et vindkraftverk på Steinfjellet vil ødelegge de siste mulighetene for en reiselivsfremtid i kommunen.

· Et vindkraftverk på Steinfjellet vil redusere eiendomsverdien for alle som har hytter eller boliger omkring. Størst vil reduksjonen bli for dem som bor nær og får mye støy. Verditapet vil øke over tid etter som oppmerksomheten og bevisstheten i befolkningen øker omkring negative helsevirkninger fra støy, infrastøy, skyggekast og de forskjellige visuelle stressfaktorene. For noen kan verditapet over tid bli opp i 50 prosent slik det ble for noen naboer ved Egersund som fikk taksert boligen med 45 prosent redusert verdi etter at vindkraftverket kom.

· SFE har overhodet ingen kompetanse på å bygge eller drifte vindkraftverk. Aller minst ett som ligger på ett av landets mest vindfulle og turbulente sted.

· Bremangerlandet kommer etter all sannsynlighet til å bli solgt til en utenlandsk finansinstitusjon slik de fleste norske vindkraftverkene har blitt. Vi kan derfor i dag ikke en gang vite hvem som vil eie vindkraftverket.

· Det hevdes at Bremanger trenger arbeidsplasser. Vel, da jeg var innom Bremanger Quarry på Dyrstad i fjor for å spørre om veien var det umulig å finne noen som snakket norsk der…

· PÅ OED-befaring i 2016 stilte NORWEA (vindbransjens lobbyorganisasjon) opp. Det er eneste gang jeg noen sinne har sett NORWEA tilstede på en OED befaring. Det er derfor god grunn til å tro at NORWEA fortsatt jobber intenst og usynlig i bakgrunnen sammen med SFE for å få igjennom dette vindkraftverket. På NORWEA sine nettsider ser vi hvem som sponser NORWEA. Ingen må være i tvil om hvilke krefter som står bak dem. Av 10 selskaper er 8 utenlandske kapitalinteresser og vindturbinfabrikanter som jakter på arealer i Norge til å bygge vindkraft. De ønsker å tjene store penger på salg av vindturbiner og vindkonsesjoner.

· Etter å ha sett en god del vindkraftverk ser man etter hvert bransjens mønster å arbeide på. Utbyggerne trekker grunneiere og andre nøkkelpersoner i kommunen som rådmenn, næringslivsledere og så mange de kan av politikere, inn i sin egen boble hvor de forer dem med sine egne utvalgte «fakta». Myter som: vindkraftverk trekker turister, det er bra for rullestolbrukere, folk vil flytte til kommunen om det kommer vindkraft etc. serveres. Men hvor mange reiselivsmagasiner har du sett med bilder hvor vindturbiner rager over en destinasjon? Hvor mange opprop fra handicapforeningen for flere vindkraftverk til turveier for rullestoler?

Valget er: Skal også ytre Bremanger bli et industristed på linje med resten av kommunen, men uten industriarbeidsplassene. Eller skal det være et sted hvor også folk som ønsker å bo og arbeide i kommunen uten storindustri rundt seg kan finne seg til rette?

Det er et verdivalg som kommunen nå skal ta på torsdag 17. desember. Det er et valg som ikke kan gjøres om igjen for det vil ta tusener av år å viske ut sporene om man slipper gravemaskinene opp på Steinfjellet.

Si derfor nei til LNF-dispensasjon!