«Lærarane har stilt opp for barn og ungdom som verkeleg har trengt det»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Doris Christensen og Torbjørn Vereide, stortingskandidatar for Arbeidarpartiet:

Lærarane våre fortener respekt

Det er mange arbeidsgrupper som fortener ekstra skryt i desse tider. Koronaen kom brått, men lærarane har gitt alt frå første dag. Det står det verkeleg respekt av.

Vaksineringa er i gang, men vi må vere førebudd på at det framleis kan oppstå utbrot og nedstengingar. Då er det viktig at regjeringa er tidleg nok på bana med beskjed og ein plan for gjennomføringa.

Regjeringa bør vurdere fleire konkrete framlegg til innhaldet i opplæringa. Dei kan mellom anna velje å bremse innføringa av nye eksamensformer eller avgrense tal fag som skal vurderast med karakter. Uansett tiltak: Her hjelper det ikkje å kome på søndagskvelden. Dialogen med lærarane, skuleleiarane og arbeidstakarorganisasjonen må vere betre.

I dag er innhald og vurderingsarbeid skubba over til den enkelte kommunen og skulen. Statsråden argumenterer med at dette gir fridom, men forventar på same tid at både lærar og elev skal klare å levere som normalt. Det tykkjer vi ikkje er bra nok.

Det er ikkje berre enkelt å ha undervisning i gruppe på Teams samstundes som ein må ringe opp dei fire elevane som ikkje har fått kobla seg på. Det er heller ikkje alltid enkelt å hjelpe dei mest sårbare elevane som har faglege eller personlege utfordringar når du må gjere det via eit web-kamera.

Fagleg, sosialt og personleg. Å gå på skule kvar andre dag har ein høgare pris enn dei sentrale politikarane ser. Når ein må gjere store omveltingar i arbeids- og undervisningskvardagen sin, er det forståeleg at fleire kjenner seg sliten.

Mange har teke kontakt den siste tida med ulike historier om korleis det har vore å jobbe som lærar under pandemien. Og korleis det er å måtte kaste seg rundt på ein liten dags forvarsel. Spesielt for våre barn og unge som har slitt med einsemd og mestringsfølelse, har kanskje læraren vore eit av våre viktigaste anker for å gi dei ein tryggast mogleg kvardag.

Dei fleste av oss hugsar ein lærar som har betydd noko ekstra i våre liv. Ein som støtta oss då vi trengte det, trøysta oss, gav oss trua på oss sjølve, motiverte eller rett og slett berre såg oss. For dei som er elevar i dag har dette vore meir relevant enn nokon sinne. Og der har lærarane verkeleg levert frå første dag.

Lærarane har stilt opp for barn og ungdom som verkeleg har trengt det.

Og for det fortener dei respekt!

Tusen hjarteleg takk.