«Vi treng eit fartøy som kan operere i ein frådande Frøysjø og eit vindutsatt Sildagap med tung undersjø i godt over 30 knop»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Vidar Grønnevik (H), leiar i samferdsleutvalet i Kinn kommune:

Båtrutene i Kinn kommune

Kinn kommune har hatt ein god dialog med Vestland fylkeskommune i båtrutesaka.

Florabassenget vil få nye utsleppsfrie fartøy, fleire fartøy og ambulansetenesta vil ikkje lenger legge beslag på rutegåande fartøy i samband med ambulanseoppdrag.

Samtidig vil det stå ein ny skysstasjon på Fugleskjerkaia som skal betene både båtar og bussar, nye ladestasjonar for el-fartøy og betre venteromsfasilitetar. Bygget vert det første i gamle Sogn og Fjordane som er bygd etter ein høg miljøstandard og, så langt meg kjent, det tredje i Vestland fylke.

Det blir også arbeidd med å tilpasse bussrutene slik at dei skal korrespondere betre med båtrutene.

Samla sett skal den nye ruteperioden medføre eit betre tilbod til øyane med vesentleg lågare utslepp av klimagassar enn dagens opplegg. Stor takk til Vestland fylkeskommune for at dei går for så framtidsretta løysingar.

No held vi fokus på Kystvegekspressen i det politiske arbeidet og som det endå ikkje er tatt endeleg avgjersle på i fylkeskommunen.

Det som det derimot ser ut til å vere brei semje om er at den skal forlengast til Selje og tilpassast med fleire turar og meir hensiktsmessige rutetider.

Den store utfordringa no går på om det er samferdslebehov eller utsleppskrav som skal vere styrande for val av fartøy og teknologi.

Enkelt sagt er problemstillinga: Skal vi ha ein Kystvegekspress som stettar behovet til dei reisande med fare for litt utslepp, men vesentleg mindre enn i dag, eller skal vi ha eit nullutsleppsfartøy som gjer lita nytte som samferdsletilbod og i liten grad bidreg til at kommunen blir eit bu- og arbeidsområde?

For meg er svaret innlysande og det er særdeles viktig at ikkje klimaekstremisme får skremme fleirtalet i fylkesutvalet til å stemme for alternativ som ikkje stettar innbyggjarane sine samferdslebehov for å nå eit nullutsleppsmål på kostnad av alternativ med, i verste fall, eit lite utslepp, men som betyr liten samfunnsnytte og utvikling for innbyggjarane i Kinn kommune.

Vi treng eit fartøy som kan operere i ein, til tider, frodande Frøysjø og vindutsett Sildagap med tung undersjø i godt over 30 knop.

Dette betyr at fartøyet må ha ein storleik, stabilitet og teknologi som stettar slike krav – sjølv om det betyr noko utslepp av klimagassar, men vesentleg mindre enn med dagens løysing.

Dette vil gje innbyggjarane i Kinn kommune ei tilbod som mogleggjer dagpendling mellom Måløy og Florø, eit effektivt tilbod mellom Selje og Måløy/Florø og eit godt tilbod for ytre Bremanger både nordover og sørover, dersom ruteplanen vert lagt på ein god måte – og det trur vi at det er bra samstemt oppfatning om i kommunane og i fylkeskommunen.

Det er fylkesutvalet som har nøkkelen til dei gode løysingane for kystbefolkninga og avgjersla vert tatt i møte alt i neste veke.

Samferdsleutvalet i Kinn kommune har gitt tydeleg melding til fylkeskommunen med omsyn til kva som er viktig for Kinn kommune i denne saka.

Eg håpar at alle politiske parti i kommunen også legg tyngst vekt på å velje ei løysing som tener innbyggjarane i denne saka, når dei kommuniserer med sine tillitsvalde i fylkesutvalet.