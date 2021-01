Meninger

Dette leserinnlegget er skevet av Per Arne Eide:

Grunnløse anklager mot Israel

Antall personer som har fått koronavaksine i Israel, har passert 2 millioner, mens Norge kun har vaksinert noen få tusen (15 januar 2021). Israel har lykkes med å vaksinere en mye større andel av befolkningen med de nye koronavaksinene enn noe annet land.

Da mediene for noen dager siden reiste kritiske spørsmål om fremdriften i vaksineringen mot koronaviruset, og blant annet sammenliknet fremdriften i Norge med Israel, var dette noe som ikke falt i god jord hos statsministeren.

Nedenfor følger et lite utdrag av en lederartikkel, som dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme skrev, i anledning statsminister Erna Solbeg sin uttalelse:



«Da mediene for noen dager siden reiste kritiske spørsmål om fremdriften i vaksineringen mot koronaviruset, og blant annet sammenliknet fremdriften i Norge med Israel, kom det via NTB en meget kortfattet melding fra statsministeren: «Jeg syns Israel burde hatt kontakt med den palestinske selvstyremyndigheten og blitt enige om en fordeling som også ga palestinere vaksine.»

Statsministeren ville imidlertid ikke svare direkte på om hun mener Israels linje er akseptabel eller ikke: «Jeg har gitt min uttalelse i den setningen jeg ga deg,» lød det nedlatende svaret.

Statsministerens uttalelse var ikke til å misforstå. I stedet for å berømme Israels innsats, slik andre europeiske ledere gjorde, valgte hun å møte kritikken mot seg selv med å anklage israelerne. Israel var berømmet ikke bare for rask vaksinering av egen befolkning, men også innsatsen for å utvikle effektiv vaksine. Statsministerens anklage var grunnløs og falsk. Det palestinske selvstyret gjelder også på helsesektoren, og de palestinske selvstyremyndighetene har ikke villet samarbeide med israelske helsemyndigheter om vaksine og heller ikke Hamas på Gazastripen. Selvstyremyndighetene har erklært at de har sitt eget program i samarbeid med Verdens helseorganisasjon, og EU lovet dem bistand med vaksiner allerede i desember i fjor. Statsministerens anklage er derfor noe hun har tatt rett ut av luften, men hun har fått assistanse i å spre falske nyheter fra NRK-Urix som aldri lar en slik anledning gå fra seg.

Dersom EU ikke har holdt løftet sitt til palestinerne, er det ikke bra at statsministeren og NRK legger skylden på Israel. Men det er kanskje heller ikke helt overraskende.

Eksempelet ovenfor er ikke enestående når det gjelder norsk bruk av Israel som syndebukk og hatobjekt i Norge.»



Medieundersøkelsen for 2019 viser at ca 68 prosent av norske journalister støtter boikott eller diskriminerer Israel. Da er det ikke rart at det norske folk blir påvirket og tror på det norske journalister skriver.

Hvorfor korrigerte de ikke statsministeren sin uttalelser, som de sikkert viste var grunnløse og uten sannhetsgehalt. Det er håpet at man i Norge en gang skulle være ferdig med det gamle antisemittiske grumset.