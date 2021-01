«Litt om H2O - og vår sivilisasjon si framtid»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Aage Kvendseth:

Skriftteiknet for politikk i Kina er det same som det for vatn. Les vi litt kinesisk historie, ser vi raskt at det å kontrollere vatnet, er det same som å kontrollere eit land, ja, ein sivilisasjon. Vi kan ramse opp sivilisasjonar som har gått under når dei har mista kontrollen over vatnet av ulike årsakar, men kanskje mest på grunn av endringar i klimaet. Alle har trudd deira sivilisasjon skulle vare evig.

Mennesket består for det aller meste av det same molekylet; H2O. Mange av oss tek vantet for gitt. Det er nok av reint vatn, meiner vi vanlegvis her til lands. Vi ser meir på kvaliteten på vatnet som kjem ut av springen. I åra som kjem bør vi og styresmaktene verte meir opptekne av dette i folkehelseperspektiv. Det er alt for mange private løysingar og alt for store kvalitetsforskjellar sjølv her til lands, ja, ofte i kvar kommune.

Her eg bur står det i skøytet frå 1937 at eg har rett til å hente vatn i elva. Men kven vil bruke eller drikke elvevatnet i dag? Enno held det sikkert til ei naudløysing, t.d. som då alle vi, som har kommunalt vatn på Davik, hausten 2020 i over to månader var utan reint drikkevatn.

Elles renn jo dei stort sett reine norske elvene stort sett enno ut i havet. Stadig færre av dei store elvene i verda gjer det no, om lag to tredelar av dei store elvene gjer ikkje det lenger. Vatnet forsvinn til å vatne det vi menneske dyrkar, over nitti prosent av forbruket, går med til det vi dyrkar på planeten allereie no.

Over nitti prosent av alt ferskvatnet i verda er og bak ein menneskebygd dam. I Kina er det om lag nitti tusen demningar, i USA over åttitre tusen av dei. Mykje av dette heng saman med irrigasjonsprosjekt, el-produksjon og flaumkontroll, noko som heller ikkje er heilt problemfritt for naturen.

I fleire tiår var Saudi-Arabia ein av dei største kveite(mjøl)produsentane i verda. Der fann oljeselskapa mange grunnvatnreservoar då dei bora etter olje. Grunnvatnet vart pumpa opp og nytta til å gjere ørkenen grøn, i enorme sirkelrunde åkrar. Etter om lag tjue år var reservoara nesten tome og saudiane måtte tenke nytt.

Sidan ingen andre eig grunnvatnet, slik det er i dag, enn dei som eig landet oppå, kjøpte saudiane opp enorme ørkenområde i Arizona i USA og held fram produksjonen sin der - med grunnvatning– i område dei skal halde heilt avstengt for media. Så lenge det finst grunnvatn, så lenge fungerer matproduksjonen der og, og økonomien blomstrar. Vatnet er tapt for alltid.

Stadig fleire store gårdsbruk i t.d. USA kan berre drive så intensivt fordi dei pumpar opp grunnvatnet, der nivået synk år for år. Økonomisk er jo dette og god butikk – enn så lenge. Men etterpå?

Krigen om vatnet er som dei fleste alt forstår for lengst i gong over heile verda. Det går faktisk og an å seie det er ikkje berre jordbruksprodukt som vert frakta på millionvis av båtar og fly verda rundt – men og store elvar av ferskvatn. For det må t.d. 200 liter vatn til for å dyrke 1 kilo tomatar – om det då ikkje vert gjort i dei lukka, økologisk drivne drivhusa som t.d. i Nederland. Elles fordampar det meste av vatnet brukt i matproduksjonen i verda. Nttini prosent av vatnet ein plante syg opp frå jorda, fordampar ut, sier biologar. Ris som er eit av dei viktigaste næringsmidlane i verda, treng om lag 2000 liter vatn pr kilo for å dyrkast. Slik kan vi halde fram å gje døme.

Verdas fjerde største ferskvassjø er tørka ut, Aralsjøen. Elvene som fylte innsjøen med vatn, vart m.a. dirigerte ut på jordene. No er alt der ørken. Coloradoelva i USA er berre eit døme på elver som ikkje lenger når fram til havet. Mange store elver i verda er elles nytta som søppelkasser og er i dag svært ureina av ikkje minst industri- og landbruksutslepp og av plast. Livet i desse eleven døyr.

Der grunnvatnreserovara tømmast, som t.d. i California, sprekk opptørka landbruks-område opp i store, breie og djupe sprekker. Andre stader i verda kjem det for mykje nedbør på ein gong, eller alt for lite, på grunn av klimakrisa vi står midt oppe i. Millionar av menneske alt no legg ut på flukt for å overleve, menneske vi må hjelpe. Bistandsbudsjettet må aukast til bruk for ei bærekraftig utvikling.

Vi er på denne kloden ved eit vippepunkt når det gjeld vårt overforbruk av vatn. Utan nok vatn og reint vatn, kan det verte nye sivilisasjonar sin undergang. Professor Terje Tvedt (UiB) sine bøker om vatnet eller hans nye verdshistorie, forklarer dette svært tydeleg. Påstanden hans er i dag: «Hva som skjer med vannet, vil avgjøre menneskets fremtid».

Då eg m.a. studerte fysisk geografi ved UiO på 1970-talet, var økologien enno i startgropa for folk flest. Eg hugsar no berre filosofen Arne Ness og hans økosofi. Faresignala på kva mennesket har gjort med naturen, var enno ikkje særleg sterke, og ikkje ein del av pensum i økonomisk geografi heller.

Den gong var det mest ingen som tenkte at kvifor er ikkje vatn direkte verdsett meir i det økonomiske systemet vårt. Tida er for lengst moden for det no. Kapitalismen må avløysast av ein grunnleggjande grøn økonomi. Det er naturen vi lever av. Vatnet er ein basisvare. Tenk at presidenten i USA i innsetjingstalen sin i dag sa: «Planeten ropar etter å overleve!».

Kven bør forresten eige grunnvatnet, disponere bruken av det, kunne bruke det opp, vatn som har samla seg opp i grunnen under oss rundt om verda i titusenvis av år?

Kjelda mi til dette korte innlegget er m.a. Kunnskapskanalen på svensk tv og Terje Tvedt sine bøker.