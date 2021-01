«Lokaldemokrati? Vi i Raudt står fast på at dette er overkøyring av folket og som sådan regelrett tvang»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Kinn Raudt, og er eit svar til Doris Christensen, Kinn Ap, sitt innlegg Til vanlig er lokaldemokratiet en fanesak for Rødt, men ikke nå.

Du har heilt rett, Doris Christensen. Når vi meiner at Kinn er ei tvangssamanslåing, så er det med utgangspunkt i det som skjedde lokalt i Vågsøy. Og det er bygd på følgande fakta:

· Innbyggarhøyringa som kommunen arrangerte viste at berre 31 % ville ha Kinn. 55 % sa nei takk.

· Den etterfølgande folkerøystinga som folket seinare kjempa fram (sjølvsagt mot Ap sin vilje) viste eit endå klarare nei. (60,8 %). Ap hadde forøvrig ei skriftleg avtale med Sp, R, Frp og Tverrpolitisk liste som sa det skulle haldast folkerøysting om alle framforhandla samanslåingsalternativ. Likevel stemte Ap imot kvar einaste gong det vart teke opp forslag om at det skulle haldast folkerøysting. Vi har aldri fått noko forklaring på denne oppførselen frå Ap.

· Trass i at kommunestyret bad om folkets råd i saka vart det altså frå Ap m. fl. ikkje lytta til det klare rådet folket kom med.

· Det vart lagt eit betydeleg press på dei lokale folkevalde om å ”finne seg ein partnar” frivillig, viss ikkje var det stor fare for at Vågsøy ville bli tvinga saman med nokon. Det vart uttalt direkte frå dåverande fylkesmann i Sogn og Fjordane. Men det kom også i form av svirrande rykter/påstandar som skulle kome frå sentrale politikarar på Storting og frå regjeringshald.

· Prosessen og utredningsarbeidet var prega av hastverk, lite grundigheit og mykje synsing. Mykje av det som vart hevda frå ja-sida (inkludert administrasjonen) den gongen har synt seg å vere feilinformasjon

Likevel gjekk altså eit knapt fleirtal på tre i kommunestyret inn for å legge ned Vågsøy kommune. Doris Christensen og Ap kan godt kalle dette demokratisk. Vi i Raudt står fast på at dette er overkøyring av folket og som sådan regelrett tvang. Det var ikkje ulovleg. Vi veit alle at folkerøystingar er rådgjevande. Slik sett kan kommunestyret tvinge igjennom ein politikk som folket ikkje vil ha. Men særleg demokratisk kan det vel neppe seiast å vere når dei styrande går imot sitt eige folk.

Så prøver Christensen å gjere poeng ut av korleis folk røysta i siste kommuneval. Kommunevalet var ikkje ei ny folkerøysting om Kinn. Kommunevalet var nettopp det – eit kommuneval. Difor blir dette heilt feil å kople slik. Alle skjønnar at samanslåinga hadde stor innverknad på valet, men å konkludere slik ein gjer her er ikkje redelig. Difor er det no så gledeleg at Ja til reversering får i stand ei meiningsmåling som vil dokumentere kva folket sitt syn no er, både i Flora og Vågsøy. For det er vi vel einige om er interessant, Doris?

Aller helst skulle dette skjedd gjennom at kommunestyret vedtok å halde ei folkerøysting slik at alle fekk seie si meining no etter at Ap m.fl. har fått bevist i eit års tid kor fantastisk dette går. Men eg ser liksom ikkje føre meg at Ap vil stemme for ei slik folkerøysting.

Heldigvis kan politikarforakt kurerast. Det er berre å stemme vekk politikarar som har forakt for folket.