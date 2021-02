«Barnehagar med plass til fleire: Vi treng å verne om både dei som allereie bur her og dei som ynskjer å flytte hit»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Raymond Myren, Stadlandet

Eg er far med kone og fleire born. Det er fint å ha tilgang på barnehage, det veit vi godt. Vi har hatt god bruk for barnehagen i fleire omgangar, sjølv om vi ikkje har nytta tilbodet fullt ut. Vi er av dei heldige som er innfødde og difor har foreldre og besteforeldre nært oss til nærast fri benyttelse (til barnepass). Soleis har vi stor forståing for at barnehagen er viktig for dei som vel å flytte hit utanfrå. Det er ikkje sjølvagt at ein får hjelp med barnepass. Då blir barnehagen endå viktigare.

I saka om ny barnehage på ytre Stad har vi sett ei uheldig utvikling. Det ser ut til at unge menneske som allereie har flytta hit føler seg trua av potensielle nye tilflyttarar. Dette blir for meg ein underleg situasjon, men like fullt viktig å ta på alvor. Vi treng å verne om både dei som allereie bur her og dei som ynskjer å flytte hit.

Kjerna i saka slik eg forstår det, er at dei som ynskjer ein ny barnehage velkomen ser føre seg ei god utvikling i folketalet på Stadlandet, medan dei som er uroa for jobben sin og evt. ei nedbygging av Leikvang, ikkje ser føre seg den same utviklinga.

Når nokon vert utrygge på om dei får halde fram i jobben sin eller ikkje, då skjønar eg at det blir ei alvorleg sak, og ein kan ikkje ta lett på det. Det er like fullt ei prinsipielt viktig sak for lokalsamfunnet vårt dette. Skal vi bruke våre strengt tilmålte verdiar til å konservere det vi har per dags dato, eller skal vi tru på ein vekst der framme?

Eg har sjølv vore med i kommunestyret i to periodar, og vore med på vedtak som har vorte heilt feil i etterpåklokskapens lys. Vi la ned barnehagen på ytre fordi framskrivingane av barnetala var for lave for vidare drift. Etter at dette skjedde har vi bygd på Leikvang barnehage to gongar for å ta imot alle borna som likevel «trengde» seg på.

Det går an å sende nokre signal til dei som no ynskjer seg til Stadlandet (og andre bygder) . Dei signala bør vere noko slikt som; Vi har faktisk plass for dykk, vi er budde til å ta i mot eit par familiar meir enn det som SSB trur skal vere her til neste år.

Eit signal vi ikkje bør sende er; Vi har god nok barnehagedekning viss SSB får rett, men dersom det kjem endå fleire hit, så skal vi nok kanskje finne ei løysing, f.eks så kan vi ta i bruk klubbhuset til idrettslaget om det knip… (Dette var forøvrig ei løysing som fungerte ok midlertidig førre gong vi bygde på Leikvang)

No er folk lei av bylivet der alt så fort blir stengt ned, dei lengtar hit til bygda… Skipstunnelen er i anmarsj, næringslivet fungerer bra og sentrumsbygdene er i utvikling. Og sannelig, det er Ervik på ytre Stad også. Det går opp og fram.

Og folkens; Viss vi fyrst skal ta feil i denne saka, så er det på tide at vi tek feil i å rekne for stor vekst denne gongen. Vi har gjort det motsette to gongar før…

Helsing ein med framtidstru ! (Og forresten, eg vonar SSB har rekna med dottera vår til hausten på Leikvang barnehage…)