«La foreldrene velge om en ny barnehage har livets rett»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Private barnehagers landsforbund.

Denne uken skal kommunestyret i Stad ta stilling til om det skal etableres en ny barnehage på Ytre Stadlandet. Vi i PBL håper på et godt utfall, først og fremst for barna og foreldrene deres, men også for barnehageansatte og kommunen.

Etter at formannskapet nylig ga positiv innstilling til å gi driftstilskudd til Ytre Stad barnehage, har enkelte kritiske røster tatt til orde for å stoppe prosessen.

Utdanningsforbundet og Fagforbundet lokalt har både ytret bekymring for kostnadene til kommunen, og gjort et poeng av at ansatte i kommunale barnehager har en god tariffavtale.

Det etterlatte inntrykket er at etablering av en ny barnehage vil måtte påføre kommunen store kostnader, og at ansatte vil komme dårligere ut dersom noen av dem blir overtallige i den kommunale barnehagen og i stedet får jobb i den private.

Jeg har forståelse for at en nyetablering kan oppleves å skape usikkerhet, både for ansatte og for kommunen.

Samtidig vil den private barnehagen verken koste kommunen mer per barnehageplass, eller gi ansatte dårligere lønns- og pensjonsvilkår, sammenlignet med om alle barna på Ytre Stadlandet går i en kommunal barnehage.

I og med at private barnehager i en del sammenhenger er gjenstand for seiglivede myter, ønsker jeg å komme med litt nyttig informasjon før politikerne bestemmer seg:

KOSTNADER: Private barnehager får bare tilskudd for det antall barn som til enhver tid har plass der. Ledig kapasitet i en privat barnehage koster kommunen ingenting, og private barnehager bidrar derfor til forutsigbare kostnader for kommunen. Tilskuddet per barn i private barnehager er litt lavere enn den kostnaden kommunen har per plass i egne barnehager. Dersom kommunen håndterer en eventuell nedgang i antall søkere til sin egen barnehage uten å øke kostnadene per barn, vil Stad kommune ikke få økte kostnader ved å si ja til den private etableringen.

TARIFF: Den planlagte barnehagen vil sannsynligvis bli omfattet av PBLs tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Minstelønnssatsene våre tåler fullt ut sammenligning med det du finner i KS-tariffen. Og selv om PBLs pensjonsordning har lavere kostnad enn den offentlige tjenestepensjonen, har ansatte med PBL-tariff pensjonsvilkår som er minst like bra som det ansatte i kommunale barnehager har.

MANGFOLD: En ny barnehage vil gi foreldre i nærområdet et reelt valg for sine barn. Det i seg selv er en verdi. Barnehagen representerer dessuten et annet barnehagetilbud enn det som eksisterer fra før. For en del foreldre vil en ny barnehage også gi kortere reisetid og dermed mer tid sammen med barna.

BEMANNING: I 2018 innførte staten både en bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm som stiller like krav for alle ordinære kommunale og private barnehager, uansett eierform. Det er i dag ingen praktisk forskjell på bemanningen i kommunale og private barnehager. Og det er ingenting annet som skulle tilsi at barna ikke får et like bra tilbud i Ytre Stad barnehage som i en annen barnehage.

FORELDRETILFREDSHET: Alle nasjonale foreldreundersøkelser som er publisert siden 2009 viser at foreldre generelt er fornøyde med barnehagen sin, men at foreldre til barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldre til barn i kommunale barnehager.

Jeg har ingen grunn til å mene at den eksisterende kommunale barnehagen ikke gir barn og foreldre et godt tilbud. Men skal kommunen fremme bolyst, livsglede, mangfold og kvalitetsutvikling, er det alltid en fordel å gi foreldre og barn mer enn ett alternativ.

Dersom kommunestyret sier ja til den nye barnehagen, vil i praksis foreldrene avgjøre hvilke barnehageplasser som har livets rett og hvilke som ikke har det.

Det er en avgjørelse som over tid vil komme alle parter til gode.