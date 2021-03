Meninger

Dette innlegget er skive av Håkon Skram Heggen, 2. nestleder i Sogn og Fjordane Unge Høgre:

Mykje er bra i den norske skulen i dag. Vi har gode lærarar, varierte fag og dei aller fleste trivast på skulen. Likevel er det mange som føler at dei ikkje meistrar fagene. Dette slit på motivasjonen, og gjer at mange elevar fell av. Det må vi få ein slutt på.

I dag er skulen tilpassa ein gjennomsnittselev som ikkje finst, og det synest eg er problematisk. For det er viktig at vi har ein skule der kvar enkelt elev blir sett. I Unge Høgre veit vi at elevar er forskjellige, og derfor vil vi forbedre dagens undervisning ved å innføre retten til fritt nivåval. På den måten kan man gje ekstra utfordringar til dei som treng det, samtidig som man lettare kan hjelpe dei som slit i enkelte fag.

I klassa mi, for eksempel, er nivået ganske delt. Mange har dei tre høgaste karakterane og synest pensumet er for lett. Dei får ikkje utfordringar og kjeder seg på skulen. Medan resten har gjerne lågare karakterar, og ofte forlèt timen som store spørsmålsteikn. Årsaka til dette er at nivået på undervisninga er for høgt og at undervisningsformen er for lite tilpassa den enkelte elev.

Eit slikt nivåval er allerede innført i matematikk på videregåande. Noko av det første som skjer når ein begynner på videregåande er nettopp at ein velg mellom P- eller T-matte. Dette gjer at dei som liker ei meir praktisk retta matte kan få velje dette, medan dei som vil bryne seg på ei meir teoretisk matte får moglegheit til det. På denne måten sikrar vi at alle får eit undervisningstilbod som er meir tilpassa eins eige nivå, og fleire vil føle på meistringsfølelse i skulearbeidet.

Fritt nivåval i matte er bra, men vi vil ha fritt nivåval i endå fleire fag. For det er ikkje berre i matte elevane presterar ulikt. I dag er elevane nødt til å lære det same iblant annet norsk, engelsk og naturfag. Det er på høg tid at elevane får velje nivå i desse faga og. Elevane fortjenar å få tilpassa undervisning på sitt nivå, og dei fortjenar den valgfriheiten fritt nivåval medfører.