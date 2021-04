Meninger

Dette leserinnlegget er skrive av stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H):

Fleire born over heile landet får sommarskuletilbod

Born og unge har betalt ein høg pris under koronakrisen. I sommar får fleire born moglegheit til å ta igjen det tapte. Regjeringa har nemleg sørga for 500 millionar til kommunane, slik at dei kan opprette ulike sommartilbod for elevar i grunnskulen.

Skular og lærarar over heile landet har lagt ned ein kjempejobb og imponert stort under koronakrisa. Men born og unge har likevel måtte betale ein høg pris. Sosial nedstenging og heimeskule har truleg ført til at mange elevar har behov for å vere meir sosiale, leike, få nye venskap, samt ta igjen tapt fagleg progresjon.

Difor er eg kjempeglad for at Høgre i regjering har prioritert store midlar til å hjelpe born og unge i sommarferien, og at fleire elevar over heile landet no kan glede seg til spennande kurs i sommar.

Mange born har vore mykje aleine og treng å få eit sommartilbod som gjev meistring, læring, utforsking og nye vener. Regjeringa sin siste krisepakke var særleg retta mot born, unge og studentar. Blant anna blei 500 millionar kroner føreslått til at kommunane kan opprette sommarskuletilbod for elevar i grunnskulen. Det er no ein realitet. I påskeveka fekk også mange kommunar tildelt betydelege summar for å hjelpe born og unge.

Pengane frå regjeringa skal bidra til utvikling av nye tilbod eller til utvida tilbod. Målet er at endå fleire barn skal få ein arena der dei kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i skulen sin sommarferie i år. Det vil også bidra til at elevar kan ta igjen tapt læring som følgje av strenge smitteverntiltak i skulen det siste året. Slike sommarskuletilbod kan også bidra til sommarjobbmoglegheiter for mange unge vaksne og studentar ute i kommunane. På den måten løyser ein fleire problem på ein gong.

Samtidig veit vi at kommunane har svært ulike føresetnadar. Difor er det rom for at tilboda kan vere ulike i ulike kommunar. Kommunane må sjølv avgjere korleis midlane best kan nyttast lokalt for å skape gode sommartilbod for elevane. Kommunane kan til dømes inngå samarbeid med idrettslag, kulturskular, eller leirskular, alt etter kva som passar dei lokalt.

Det aller viktigaste er uansett at pengane frå regjeringa faktisk går til gode sommartilbod til borna rundt omkring i landet. Noko anna er uakseptabelt. Vi har ikkje råd til nok ein sommar med avlyste sommartilbod, slik mange born opplevde i fjor. Dette året kan kommunane heller ikkje skylde på lommeboka, ettersom dei har fått tilbod om å søke midlar til å opprette eller utvide sommarskuletilbod i sin kommune