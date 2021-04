«Nei, «Smenes» har ikke forsøkt å sverte motstanderne mot vindkraft»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Jan Vidar Smenes, Stad Arbeiderparti, og er et svar på innlegget til Stad Landskap og Innbyggarinitiativet mot vindkraft på Stad.

«Smenes», altså jeg, har kun uttrykt at jeg synes det er viktig for lokaldemokratiet at det blir satt fokus på dette med hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte. I den forbindelse så ble jeg intervjuet av Fjordene Tidene, og uttalte; «For ei tid tilbake sidan fekk alle eller ein del av formannskapsmedlemmane i Selje ein e-post som vi såg på som så truande, at vi saman med kommuneleiinga valde å politimelde saka»



Det at jeg fortalte at saka gjaldt Okla er bare sånn det er, og burde egentlig kommet fram før. Dette kan helt sikkert bekreftes av politiet dersom det fortsatt er noen som betviler sannheten i dette.

Det er mange som uttrykker seg både konstruktivt og godt i motstanden mot vindkraft, men når jeg ikke nevner alle som IKKE har truet oss i denne saka, så er det jo fordi min kommentar ikke handler om Okla, men om det at folkevalgte får trusler og har kommentarer, og at dette skjer også hos oss.

Og det er vel ingen stor nyhet at det har vært en røff tone i vindkraftdebatten i Norge.

Jeg ble overrasket over det voldsomme trøkket i påstanden om at jeg har forsøkt å sverte vindkraftmotstanden. Det har jeg altså ikke gjort! Innlegget pålegger meg også en masse meninger jeg ikke har.

Jeg er helt enig med vindkraftmotstandere over hele landet i at regelverk og betingelser rundt den storstilte utbyggingen av vindkraft har vært helt på trynet. Det viser seg å gi store negative konsekvenser, og veien fram til konsesjoner har ikke alltid vært god.

Jeg har på linje med mange andre kommunestyrerepresentanter fått ei slik sak i fanget, en konsesjon for vindkraft som var gitt mange år før jeg engasjerte meg politisk.

Selv om jeg har måtte innse at det å stoppe utbygging ikke er noe vi vil klare, så har jeg full forståelse for at vindkraftmotstandere kjemper sin sak så lenge de mener det er håp.

Når det er sagt så håper jeg både Fjordenes Tidene, Stad Landskap og Innbyggerinitiativet mot vindkraft på Stad vil bruke navn i leserinnleggene sine framover. Det er bare fair å få vite hvem som skriver om deg i avisa.