Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Einar Svarstad, Bremanger.

Vindkraftdebatten og sverting: Ikkje berre politikarar som blir trua på livet

Dei siste vekene har ein lest i aviser at politiet vil sette fokus på etterforsking av hatefulle ytringar mot folkevalde politikarar som blir utsette for det. Det er positivt då vi i ein demokratisk rettstat ikkje kan akseptere slik åtferd. Men det er slett ikkje berre politikarar som blir utsette for dette. Det er vindkraftmotstandarane eit godt døme på.

Sist måndag las eg i Fjt. at Jan Vidar Smenes må ut og forklare eit intervju han hadde med avisa etter at han blei beskulda for å ha sverta vindkraftmotstandarane.

Dette var i samanheng med at formannskapsmedlemmer frå Selje fikk ein e-post som dei ansåg som truande

Han bekrefter at ytringane kom frå vindkraftmotstandarane og at dette burde kome fram før, og der må eg seie meg einig med han.

Ytringane frå vindkraftmotsandarane må ta si skuld for at debatten er så truande mot andre sine meiningar som den er, det er rett og slett harde fakta.

Etter at eg som grunneigar og vindkrafttilhengar engasjerte meg i debatten, har eg verkeleg fått oppleve dette. På seinsommaren 2020 fikk eg telefon med svært hatefulle ytringar og draptrugslar som var ytra på ein svært spektakulær måte.

Det var nok ikkje meint at eg skulle finne ut av dette sjølv, men tvert i mot ei ytring som var meint å ramme meg og min familie på ein kynisk og spektakulær måte. Og ytringane, bortsett frå draptrugslar, er så ytterligåande at dei ikkje kan gjentakast.

Vindkraftmotstanden er på mange måtar forståeleg, men at ein vel å utføre den på denne måten er totalt forkasteleg, og når ein ser kva enkelte publiserer i sosiale medium kan ein jo berre tenke seg kven som står bak.

La oss håpe at ingen i vindkraftdebatten opplever det same igjen, enten ein er politikar eller privatperson.

La oss heller finne løysingar på klimautfordringar og fornybar energi saman.

Og til vindkraftmotstandarane: Ikkje skuld på følelsar, for ingen følelsar rettferdigjer slik åtferd.