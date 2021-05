«Du snakkar usant, Egeberg»

Meninger

Dette debattinnlegget er skrive av ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen.

I eit debattinnlegg i Fjordenes Tidende kjem senterpartipolitikar Fredrik Egeberg med fleire feilaktige påstandar om turistinformasjonen i Måløy, om flagging og 8. mai markering.

Ein turistinformasjon er ikkje eit driftstilskot til nokon, det er ei serviceteneste som skal vere til for turistane som kjem til kommunen vår. For å få ei fagleg god teneste så er det Visit Fjordkysten som skal ha det faglege ansvaret for turistvertane. Då får vi vertar som er skolert i reiseliv og har kunnskap om reiselivsdestinasjonen.

Kommunen har ikkje sett av midlar til turistinformasjon i Måløy. Satsinga skjer ved bruk av midlar tildelt kommunalt næringsfond, midlar kor det ligg statlege føringar for korleis dei skal nyttast. Blant anna skal denne potten gå til å styrke reiseliv og særleg destinasjonsselskap, og for å styrke reiselivsbedrifter generelt. Kinn har ambisjonar om å betre satsinga i tråd reiselivsstrategien vi arbeider med. Fleire har kommentert at vi no er på rett spor.

Årets turistvertar er eit samarbeid med Nordfjord havn. Vi er med andre ord to partar som har valt å organisere tilbodet hjå Flow Studio.

– Flyttingen av turistinformasjonen handler om å følge opp den vedtatte reiselivssatsingen Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund sier at beslutningen om å flytte turistinformasjonen i Måløy ble gjort av administrasjonen i samråd med ordføreren, og at det er en oppfølging av et politisk vedtak om å styrke reiselivssatsingen i Kinn kommune.

Egeberg viser til ei vedtak frå 2015 som han meiner er ignorert. Ei føresetnad for vedtaket den gongen er at avtalene skal godkjennast av kommunestyret. Så er ikkje gjort. Det ligg føre heller ikkje noko signert avtale som også er ei føresetnad. Kvifor unngår du å ta med dette, Egeberg?

I 2019 er det signert ei avtale mellom rådmann og Måløyraidsenteret. Den er ikkje handsama politisk. I den ligg ikkje noko økonomisk bidrag til senteret.

Hausten 2019 vedtok Kinn kommunestyre avtale om ny kapitalinnsprøyting i senteret. Avtala seier også noko om korleis kommunen skal bidra til drifta. Turistinformasjon er ikkje omtalt i vedtaket i kommunestyret.

Måløyraidsenteret er eit fantastisk museum som fortel historia om Måløyraidet. For reiselivsnæringa er senteret saman med Kråkenes, Vågsberget, Kannesteinen, Refvika mm opplevingar som skal marknadsførast og seljast til turistane. Då må vi ha ei mest mogleg profesjonell turistguiding.

Same Egeberg påstår og i same innlegg at flagg ikkje vart heist på rådhuset i Måløy. Det er feil. Dei var heist av kommunen sin vaktmeister. Kva er motivasjonen din for å påstå dette, Egeberg?

Du påstår også at Kinn kommune arrangerer 8. mai-feiring i Florø. Det er også feil. Det er veteranane og Florø hornmusikk som er arrangør. Eg er invitert til å halde minnetale.

Rutt Lovise åpner snart dørene til den nye turistinformasjonen Turistinformasjonen i Måløy blir i sommer å finne i lokalene til Flow Studio i Gate 1. – Jeg håper alle reiselivsaktørene i regionen vil bidra til at vi får turistene til å bli her en stund i år, sier turistvert Rutt Lovise Sætren Strand.

I mi tale til veteranane i Florø 8. mai valde eg å trekke fram kor viktig Måløyraidsenteret var for vår historieforteljing og korleis krigen ramma oss. I same tale heidra eg veteranen Reidar Høyset. Reidar er ein Eikefjording på 88 år som har lagt ned tallause timar for å bygge opp utstillinga om tysklandsbrigaden i Måløyraidsenteret.

I staden for å snakke ned kommunen og alle dei som vil kommunen vel, så kunne Egeberg heller glede seg over alle dei gode kreftene som står på kvar dag. Det skjer mykje positivt og flott i Måløy og elles i kommunen. I år vil det komme rekordmange turistar til Måløy som vil oppleve dette. Eg håpar Egeberg møter dei med eit smil, ei positiv haldning og ynskjer dei velkommen.