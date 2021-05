Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård.

Bremangerlandet vindkraftverk og SFE sin klagesang

Som Firdaposten skriver 13/5 har BVAS/SFE igjen sendt brev til Bremanger kommune der BVAS/SFE igjen ber kommunen om en godkjennelse av deres søknad om dispensasjon til bygging i LNF-området på Steinfjellet.

I brevet blir igjen all skyld for forsinkelsene i saksgangen lagt på Bremanger kommune, det faktum at BVAS/SFE selv er skyld i uføret de har havnet i blir selvfølgelig ikke nevnt med en eneste stavelse. BVAS/SFE kommer stadig med nye søknader til NVE om konsesjonsendringer, søknadene kommer så tett at NVE ikke har greid å ferdigbehandle den ene før den neste kommer. Det ligger i dag to søknader på NVE sitt bord som ikke er ferdig behandlet, inkludert klagen på avslaget på ilandføring på Oldeide. Før den siste endringssøknaden som blant annet inneholder flytting av 5 turbiner og 800m ny vei og klagen på ilandføringssted er avgjort av NVE/ OED har ikke BVAS/SFE behov for dispensasjon fra Bremanger kommune til noe som helst. Akkurat nå er det NVE og OED som er korken i flaska, ikke Bremanger kommune. Men å klage på NVE og OED på samme måte som de har klaget på og herjet med Bremanger kommune tør BVAS/SFE selvfølgelig ikke.

Vil også minne BVAS/SFE om at Bremanger kommune sitt avslag på dispensasjonssøknaden til bygging i LNF-området på Steinfjellet ikke er knyttet opp mot en utbedring av veien mellom Smørhamn og Oldeide, dispensasjonen er utelukkende knyttet mot fordeler og ulemper en utbygging i dette konkrete LNF-området har. I dette tilfellet er de negative konsekvensene vesentlig større en de positive konsekvensene. Norge har i dag et kraftoverskudd som er stort nok til å dekke all den elektrifisering som i dag er planlagt og mer til. Så strengt tatt har vi ikke behov for den strømmen som er planlagt produsert på verken Bremangerlandet, Stadlandet, Haramsøya eller Lutelandet. Den eneste fordelen vi da sitter igjen med er at en eller annen skal tjene penger på anleggene.

De negative konsekvensene er mange, drenering av myr, bygging av vindturbiner i de største registrerte fugletrekket i landet, ett fugletrekk som Norge har forpliktet seg til å verne både gjennom Bern og Bonn-konvensjonen. I tillegg kommer støy, økt rasfare, is kast som vil føre til restriksjoner på ferdsel i området på vinterstid, lysforurensing fra ledelys, visuell forurensing, forurensing av drikkevann og verdireduksjon på alle nærliggende eiendommer for å nevne noen.

Noe annet er at enkelte sikkert bruker LNF-søknaden som en brekkstang for å få mest mulig ut av vindkraftverket, og det er vel ikke så rart, det var jo tross alt en lovnad fra BVAS/SFE om gul midtstripe på veien fra Smørhamn til Oldeide som sørget for et flertall blant politikere og grunneiere for vindkraftutbyggingen. Det faller nok mange av ja-politikerne og ja-grunneierne tungt for brystet at det ikke blir noe av den lovede veiutbedringen fra BVAS/SFE sin side.

Så tilbake til brevet fra BVAS/SFE.

Sitat. «Endra ilandføringsløysing vart klarert med Bremanger kommune i 2019» sitat slutt. Her burde en kanskje ha skrevet at kommunen ble informert om endringen, ikke klarert. Videre: «Eit samrøystes kommunestyre godkjende i april 2019 avtalen der BVAS pliktar å kompensere kommunen med 32,5 mill kr for bortfall av planlagd infrastruktur knytt til kai i Smørhamn og opprusting av vegen frå Smørhamn til Oldeide». Dette har BVAS/SFE ved flere anledninger brukt som et bevis på at kommunen har godkjent endringa av ilandføringssted, dette er langt fra sannheten. Godkjennelsen i kommunestyret gjelder kun pengebeløpet, og ingenting annet, beløpet var det forhandlingsutvalget greide å oppnå i forhandlingene med BVAS/SFE og derav måtte anbefale godkjent i kommunestyret.

Det er også grunn til å stille spørsmål om hvorfor ikke kostnader til grunnervervelse i forbindelse med utvidelsen av veien ble gitt i kompensasjon til kommunen, dette er tross alt penger BVAS/SFE sparte på å flytte ilandføring av turbindeler fra Smørhamn til Oldeide.

Videre skriver Svalheim: «I samband med anbodsprosess hausten 2017 gjennomførte fire turbinleverandørar «site and road survey» på Bremangerlandet. Alle fire peika på at føretrekt transportløysing med omsyn på pris og risiko ville vere ilandføring og mellomlagring i Måløy hamn, deretter omlasting til lekter med ilandføring etter ro-ro prinsipp på Oldeide ferjekai.»

Videre skriver Svalheim: «Ei slik transportløysing er mykje rimelegare enn den konsesjonsgitte; det trengs berre avgrensa tiltak på 1,5 km av fylkesvegen frå Oldeide og opp til avkøyringa til vindkraftverket. Det er ikkje naudsynt med kostnadskrevjande tiltak på ferjekaia».

Det kan ikke være noen tvil om at forholdet når det gjelder kostnad og risiko var det samme i 2011 da Smørhamn ble valgt som ilandføringssted, Oldeide var vesentlig billigere enn Smørhamn også den gangen. Så det var ingen bedriftsøkonomisk grunn til å velge Smørhamn fremfor Oldeide.

Utafra dette er det lett å anta at valget av Smørhamn kun var et spill for galleriet for å sikre politisk og allmenn støtte til prosjektet, og at BVAS/SFE aldri hadde en reell plan om å bruke Smørhamn som ilandføringssted av turbindeler.

Det kom nok som et sjokk på BVAS/SFE da søknaden om å endre ilandføringssted fra Smørhamn til Oldeide ble avslått av NVE. BVAS/SFE har jo vært vant til å få viljen sin i det meste, omkvedet der i gården har vært, vi har en rettskraftig konsesjon og det er ingen som kan hindre oss i å bygge anlegget. Kanskje alle søknadene om konsesjonsendringer så tett opp mot konsesjonsgitt idriftsettelse dato ikke var så lurt, idriftsettelsedato er nemlig også rettskraftig, og kan ikke utbygger sannsynliggjøre at anlegget kan settes i drift innen konsesjonsgitt dato mister utbygger konsesjonen, og her brenner det nok et stort blått lys nå. Det ligger et stortingsvedtak på at utsettelse på idriftsettelsedato ikke skal gis.

Til slutt kommer lovnaden om gull og grønne skoger, og det er ikke måte på hvor stor velstand løsningen med mellomlagring i Kalvåg vil føre til.

Svalheim skriver her: «Løysinga med mellomlagring i Kalvåg vil understøtte den strategiske satsinga og utviklinga på hamnefasilitetane i Kalvåg/ytre Bremanger som Bremanger kommune ønskjer. Mellomlagring av turbindelar vil krevje stort areal. Her vil Bremanger kommune få betydelege inntekter frå hamneleige. Kaiinfrastukturen vil verte opparbeidd og få eit løft som følgje av mellomlagringa av turbindelane. Standarden på hamna vil difor verte heva betydeleg, skape næringsaktivitet og stø opp om Bremanger kommunes strategi for vidare utvikling av maritim infrastruktur».

Til dette har jeg bare et par små spørsmål.

Hvor store areal vil dette kreve, og hvor lang tid vil delene bli lagret i Kalvåg?

Hvor stor blir den betydelige inntekten, eller rettere, hvor stort blir overskuddet?

Hvem skal stå for opparbeidinga av kaiinfrastrukturen? Er det eieren av kaia eller er det BVAS/SFE?

Hva ligger i en betydelig heving av standarden på kaia?

Hvor lenge vil den økte næringsaktiviteten som mellomlagringen fører til vare, og ser BVAS/SFE annen ny næringsaktivitet som kommer som en direkte konsekvens av mellomlagring?

Er alt dette bare sukring av en ellers meget sur pille?