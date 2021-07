«Leiinga i Kinn kommune må på banen og forklare korleis dei har rydda opp i eigedomsskatten»

Meninger

Denne leiaren stod på trykk i papiravisa tysdag 13. juli.

Mange i nye Kinn kommune er frustrert over måten administrasjonen har handtert dette med eigedomsskatt på. Dei fleste i tidlegare Vågsøy kommune fekk seg ei overrasking då dei fekk vite kor mykje dei må betale i eigedomsskatt i år. Fleire fekk tredobla summen dei må betale i eigedomsskatt i år mot tidlegare år. Det førte til ei storm av klager. Kinn kommune fekk inn over 1.000 klager.

Tidlegare i år vedgjekk både ordføraren og rådmannen i Kinn kommune at det var store feil og manglar i utrekningsgrunnlaget for den nye eigedomsskatten. Dei forklarte då at dei ikkje hadde hatt tid til å kvalitetssikre takstgrunnlaget godt nok. Dei lova å rydde opp. Dei oppmoda også innbyggarane som meinte takstgrunnlaget var feil om å ta kontakt og klage.

I mai bestemde politikarane i Kinn kommune at dersom nokon hadde fått meir enn 40 prosent auke i eigedomsskatten så skal dei sakene vurderast særskilt. Dei bestemde også at dersom eigedomsskatten er urimeleg høg skal den korrigerast før kravet blir sendt ut på nytt. No viser det seg at fleire i Kinn kommune har fått tilsendt rekning på eigedomsskatten før dei har fått svar på den skriftlege klagen dei har sendt til kommunen. Då vi sist veke kontakta rådmannen i Kinn for ei forklaring på kvifor folk som har klaga ikkje har fått svar, men i staden har fått ny rekning, så ville ikkje rådmannen svare på det. Han ville først informere formannskapet før han informerte innbyggarane. Dersom administrasjonen i Kinn kommune meinte noko med det dei sa i vinter, at dei ville rydde opp i rotet rundt eigedomsskatten, så er det minste innbyggarane kan forvente at dei forklarar kva som skjer og korleis det er rydda opp i dette med eigedomsskatt.