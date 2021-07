«Stem med både hode og hjerte»

Meninger

Doris Christensen, Kinn AP og stortingskandidat for Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane.

Hvorfor velge Arbeiderpartiet i 2021

Det viktige valget mellom våre politiske parti kan være enkelt, men bør ikke være det. Politikk er viktige saker og meningsbrytning. Likevel gjøres oftere valgene våre ut fra følelser. Følelsen av tillit og identitet. Hvem opplever du troverdige, er til å stole på for deg og dine behov, og hvem speiler best dine verdier og holdninger. Det er naturlig å lytte til følelser og lurt å sjekke med fornuften.

I tiden for opptrapping av valgløfter, kan en fot i bakken være ok. Stopp og tenk litt større før irritasjonen over valgløftene tar over og du ikke orker politikk.

Vi går inn i uka for 22. juli og nyhetsbildet skal være preget av det. Politikkens alvor tar oss til helt nye dimensjoner når vi tar hendelsen innover oss, men jeg lar det ligge for nå.

Til stortingsvalget bør du velge AP fordi vi lover å ikke ta lett på avgjørelser som kommer. Arbeiderpartiet tar på høyeste alvor de strømninger som preger samfunnet; kapitalismen har vært viktig for velstanden vår, men har også negative konsekvenser, klima- og naturkrise skaper drastiske endringer i fremtiden, energipolitikk må utvikles i en bedre retning, den offentlige sektor er en tung og betydelig aktør i landets totaløkonomi og utenrikspolitikken er inne i en mer alvorlig periode enn på lenge. Vi må til den kalde krigen for noe sammenlignbart. Velgere under 40 år har vage minner fra den tiden. For 10 år siden betraktet man Russland som en nasjon vi samarbeidet med og Kina var knapt i noens bevissthet som global stormakt. Nå er situasjonen en helt annen, mer truende og uforutsigbar. Internasjonale storaktører som Google og Facebook påvirker politikk og økonomi på måter ingen forutså. Nå må de snart begynne å betale skatt og det utarbeides en global skattepolitikk. Arbeiderpartiet ser at det er nødvendig å samarbeide med verden. Nå sitter Norge i Sikkerhetsrådet og selv om vi er et lite land i innbyggertall, så blir vi lyttet til. Det er viktig for oss, både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Vi kan ikke samarbeide godt nok uten å være villig til forpliktelser og å dele. Alle vet at da blir det et ensidig og etter hvert uthult forhold. Skal samarbeid være ekte, så må vi forplikte oss. EØS er en sånn forpliktelse.

AP er partiet for de store linjer og endring av utviklingen i samfunnet. Det var Arbeiderpartiet som var spydspissen, premissleverandør for de sosiale ordningene fra 60-tallet og satsing på en sterk statlig styring av oljeeventyret. Det var AP som tok opp i seg likestillingskampen og kampen for likeverd i arbeidsliv og samfunnsliv. Det hadde ikke skjedd ved hjelp av H og KrF for å si det sånn. Ikke Rødt heller. AP er alltid innstilt på samarbeid. Det er av stor verdi at Norge har mange politiske parti og bevegelser. AP samarbeider i kommuner med mange forskjellig parti og det handler alltid om å finne sammen i en plattform som bringer oss nærmere det målet vi har.

Valgprogrammet er plattformen for vår politikk på alle områder. Vi dukker opp i media med de store linjene og nøyaktige lovnader til oss alle. Skattelette til de med inntekt under 750 tusen. Innføre ytelser som er blitt borte med den sittende regjering. Brillestøtten vil komme tilbake, pendlerfradrag økes og ferjepriser reduseres betydelig. AP var først og i front for alle disse sakene. Andre parti henger i stroppen og konkurrerer nå om å overgå.

Arbeiderpartiet er partiet for deg som vil velge en stødig og trygg ny utvikling nå. I de små og større avgjørelser. For deg og meg direkte i hverdagen, og for landet vårt i verden. For en utvikling mot en skattepolitikk som fordeler ressurser bedre, for at velferdsordninger skal være den trygghet som opprinnelig var hensikten, for å løfte fram barn, unge og voksnes trygghet, trivsel, helse og læring som brikker i fundamentet til et livet i fellesskap og stadig utvikling. Klima, natur og miljøperspektivet er i partiprogrammet løftet dit det hører hjemme; som vilkår for beslutninger i nåtid og framtid. Overgangen til et bærekraftig samfunn må skje med en tydelig sosial profil. Alternativet er en større polarisering mellom oss. Det tør vi ikke. Arbeiderpartiet tar ansvar for den sosiale profilen. Yt etter evne, få etter behov.

Stem med både hode og hjerte.