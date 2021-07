Meninger

Skrevet av Marianne Haugland, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Ingen fortjener å puste inn røyk fra brennende avfall

Se for deg overskriften: «Barnehage unngikk brann». Avfallsdunkene sto nemlig i egne skur, langt unna bygget. Puh! Det er jo en ikke-nyhet, fordi ingenting har skjedd. Likevel er det så viktig at det burde stått i lokalavisen. Og det skyldes at helt vanlige folk tok ansvar.

Sommeren er høysesong for avfallsbranner. Vi vet at blandet avfall utgjør en særlig risiko som brannkilde. Vi vet at avfall av og til begynner å brenne av seg selv, og at utfordringen særlig øker med antall batterier som kastes. Dessverre er det også alltid en fare for at noen tenner på.

Avfall som brenner kan slippe ut miljøgifter i luften, i vannet og i jorden. Og all brannrøyk kan være skadelig for mennesker. Det finnes knapt noe verre å puste inn enn røyk fra brennende avfall. Kort sagt er avfallsbranner noe svineri.

Samfunnsbedriftene organiserer blant annet avfallsselskaper og brann- og redningstjenesten. Våre medlemmer jobber hver dag for at du skal få de tjenestene du trenger i lokalmiljøet. Men de trenger at vanlige innbyggere også tar ansvar for hva de kaster hvor. Vi trenger din hjelp til å forebygge!

Levér batterier og annet farlig avfall på forsvarlig vis til et godkjent avfallsmottak.

Lever også alle typer elektroniske duppeditter til forhandler, eller et godkjent avfallsmottak.

Bruker du engangsgrill, så sørg for at den er skikkelig slukket og legg den i egnet avfallsbeholder.

Plasser avfallsbeholdere unna bygninger.

Dette er noen enkle grep du kan gjøre for å forhindre at noen må puste inn giftig røyk fra brennende avfall i sommer. På hytta, eller hjemme.