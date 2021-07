Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP)

Tannløs havbruksstrategi fra regjeringen

Regjeringen la i dag frem sin havbruksstrategi, og det var i forkant store forventinger til innholdet i strategien

Dessverre må vi konstatere at dette var et svakt og tannløst dokument, sier havbrukspolitisk talsmann i FrP, Sivert Bjørnstad.

I havbruksnæringen har det vært store forventinger til strategien i forhold til både endringer i konsesjonssystemet, tilrettelegging for lukkede anlegg i fjordene og rammeverk for havbasert oppdrett. Strategien peker dessverre ikke på konkrete tiltak, og alt skyves frem i tid ved at det nå skal settes ned et statlig utvalg som skal utrede et nytt helhetlig tildelingssystem. Dette er dårlig nytt for havbruksnæringen, oppsummerer Bjørnstad.

Skal vi klare å realisere den ønskede veksten i næringen må myndighetene legge til rette for teknologiutvikling og stimulere til investeringer både i kystnært og offshore havbruk. Basert på regjeringens strategi må næringen nå vente i ytterligere 2-3 år før de får forutsigbarhet for nye satsinger, enten det handler om lukket merdteknologi i fjordene eller havbaserte anlegg. Dette er kort og godt ikke godt nok.

FrP ønsker en offensiv satsing på havbruksnæringen, og da kan ikke myndighetene hele tiden ligge etter i utviklingen. Havbruksstrategien er preget av ord som «vurdere», «utrede» og «satse på». Dette blir for lite konkret, sier Bjørnstad. Han peker på to utfordringer som han mener strategien burde ha svart ut. Det ene er rammevilkår for offshore havbruk, herunder konsesjonssystem og avsetting av havareal til formålet. Det andre er likestilling av landbasert oppdrett og sjøbasert oppdrett i lukkede anlegg.