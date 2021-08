«Eg trur det vil tene deg Bjørlo at du sluttar med å bevisst bløffe og heller held deg til sanning»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Dag Austring, SP-veljar, og er eit svar på innlegget til Alfred Bjørlo.

« Alfred Bjørlo, slutt å fare med usanningar!»

Hensikta med mitt tidlegare lesarinnlegg om Alfred Bjørlo var å forsøkje å få Alfred Bjørlo til å halde seg til sanning, men eg har mislykkast, du held framleis fram med å bløffe Alfred. Vi har eit anna norsk ord for dette Alfred.

Gjennom lesarinnlegg i Fjordenes Tidende prøver Bjørlo å få veljarane til å tru at vedtaket som Venstre gjorde på sitt landsmøte ikkje skal gjennomførast. I alle fall ikkje i komande periode. Då må ein ha lov å spørje Bjørlo om kvifor Venstre vedtok å melde seg inn i EU. Dersom valet i september skulle få det resultat at Venstre og KRF kjem over sperregrensa, og at Solberg-regjeringa fekk halde fram, er det ikkje utruleg at Høgre vil krevje at landet skal melde seg inn i EU. Med Venstre sitt landsmøtevedtak kan du vere heilt sikker på at også Venstre vil støtte Høgre i dette. Dermed er Norge fullverdig medlem i EU, og EØS-avtal finst ikkje meir.

Venstre og andre parti beskuldar SP for å ville seie opp EØS-avtala. Dette har Vedum på vegner av SP gjort det klinkande klart at SP ikkje vil gjere. SP ønskjer derimot å prøve å framforhandle ei betre avtale enn det vi i dag har med EU. Det er andre land som har greidd dette, og eg kan ikkje forstå at ikkje Norge skal ha gode nok kort på hand til å oppnå det same. Skulle ikkje dette gå så har vi noverande EØS-avtale framleis. Så dumme er vi ikkje i SP at vi seier opp noverande avtale før vi har fått avklart om vi klarer å få ei betre. Dette betyr at uansett kan Norge ikkje kome dårlegare ut enn vi er med noverande avtale.

Eg vert forundra når eg ser at Bjørlo held fram med å fare med bløff og for å ta æra av ting som kan dokumenterast at Bjørlo ikkje snakkar sant.

Bjørlo påstår i Fjordabladet at Stad Skipstunnel er vedteken av Stortinget og midlane løyvd, med Venstre si heilhjarta støtte. Bjørlo, dette er direkte usant. Det kan dokumenterast at i regjeringa, inkl. Venstre, sitt forslag til statsbudsjett ikkje var løyvd ei einaste krone til Stad Skipstunnel. Det var Frp som med sitt ultimatum sytte for å tvinge regjeringa, inkl. Venstre, til å løyve midlar til skipstunnelen.

Bjørlo påstår også at det blir ny Strynefjellstunnel, med Venstre si heilhjarte støtte. Dette er også direkte og bevist bløff Bjørlo. Det var andre parti som til slutt tvinga regjeringa, inkl. Venstre, til å ta inn i Nasjonal Transportplan midlar til Strynefjellstunnelane. Regjeringa, inkl. Venstre, hadde ikkje sett av ei einaste krone til Strynefjellstunnane.

Eg er svært forundra over at Alfred Bjørlo kjem med slike utsegner, som er enkle å påvise at dei ikkje er sanne. Eg trudde ikkje at ein person som satsar på å verte Stortingspolitikar omgår sanninga så lettvint. Vi har i lang tid registrert at folk sin tillit til politikarar er svært låg. Då er det viktig Bjørlo, at dei som stiller til komande stortingsval gjer alt dei kan får å få folk til å auke tilliten og ikkje held fram med å medverke til endå meir politikarforakt.

Eg trur det vil tene deg Bjørlo at du sluttar med å bevisst bløffe og heller held deg til sanning.