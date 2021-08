«Alle skal ha moglegheit til å bu og gå på skule der dei ønsker, men ikkje alle har foreldre som kan stille opp med husleige»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Alfred Bjørlo, stortingskandidat for Venstre i Sogn og Fjordane og Ole Martini, ungdomskandidat for Venstre i Sogn og Fjordane

Løft for bortebuande elevar i Vestland

Alle skal ha moglegheit til å bu og gå på skule der dei ønsker, men ikkje alle har foreldre som kan stilla opp med pengar til husleige. Venstre vil gjera eit løft for bortebuarar gjennom å byggja fleire elevbustadar. Det krev lokalt initiativ, ny finansieringsordning og midlar frå staten. Slik kan fleire ta utdanninga dei ønsker, og slik sikrar vi fridom og moglegheiter til alle.

I Vestland er det mange elevar som flyttar heimanfrå allereie når dei er 15 år for å ta vidaregåande opplæring. Eit raskt søk i statistikkbanken til Lånekassen viser at det er 3697 elevar som får bortebuarstipend i Vestland, av ein elevmasse på 22 744 elevar. Altså bur nesten 17 prosent av elevar i den vidaregåande skulen i Vestland på hybel medan dei går på skule. Til samanlikning mottar berre 4 prosent av elevane i Oslo bortebuarstipend.

Bortebuarstipendet er på 4709 kroner i månaden, og blir gitt til elevar som ikkje kan bu heime og som har over 40 km mellom adressa til foreldra og skulen dei skal gå på. Mange elevar slit med å finna seg ein bustad til denne prisen, og har i tillegg utgifter til opphaldet til livet som gjer at stipendet ikkje strekker til. Ei løysing er å auka stipendet. Men det løyser ikkje mangelen på eigna bustader til reale prisar, som vi veit er stor fleire stadar i Vestland.

Venstre meiner det må byggjast fleire elevbustadar i Vestland, og vi vil at desse skal kunna finansierast på same måte som studentbustadar. Dei siste 8 åra har vi dobla bygginga av nye studentbustadar, og gjort fleire grep for å få dette til: Vi har auka løyvingane i statsbudsjettet, og vi har auka kostnadsramma og tilskotssatsen.

Vi veit at trivsel er viktig, både i seg sjølv, men også for læring. Mange bortebuarar slit dessverre med einsemd, som aukar sjansen for fråfall. Elevbustadar som blir bygde i kommunane kan òg utstyrast med ressursar som kan byggje sosiale nettverk og tryggleik for elevane som har flytta heimanfrå. Både kommunen, fylkeskommunen, bustadstiftingar og staten kan samarbeide for å få elevbustadane på plass og sikre gode strukturar og fellesskap rundt elevane.

Venstre går til val på bygging og statleg medfinansiering av elevbustadar, og dette er ei sak vi i Vestland og andre fylke med mange bortebuarar vil ta eit ekstra ansvar for å kjempe fram.

Kunnskap og utdanning er det viktigaste vi kan gje ungdomane i Vestland for at dei skal kunna gjere det dei ønskjer i livet. Å vera bortebuar gjer ungdomane ekstra utsett for fråfall. Å skaffe trygge bustadar som dei har råd til er derfor ein viktig del av arbeidet for å sikre fridom og moglegheiter til alle. Dette skal vi jobba for dei neste fire åra, men vi treng røysta di for å få det til.

Valet nærmar seg. Røyst Venstre.