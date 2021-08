Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, Kinn Senterparti.

Det er mangt en kan være stolt av

På spørsmål om han gir seg som politiker dersom Kinn blir reversert, svarer ordfører Ola Teigen et klart ja. Han benytter likevel muligheten til å trekke frem hvor langt en er kommet i Kinn, og at vi får nasjonal oppmerksomhet. Så langt er alt bra. Men det er kanskje på tide å se litt på fakta og å se litt på hvorfor en får nasjonal oppmerksomhet. Denne gangen gjennom øynene på en som ikke er «helfrelst» Kinn-tilhenger, og som heller ikke velger å stille «kabinettspørsmål» i media.

Nasjonal oppmerksomhet får man også av den dårlige behandlingen av varaordføreren, av å slå sammen to kommuner som ikke ligger i samme område og skape Norges rareste kommune. Til og med Dronning Sonja sa på sitt siste besøk her at hun synes det var litt rart med en slik kommune. En skaper også oppmerksomhet med å tvinge gjennom en kommune som «ingen» vil ha. Alt det bråket som dette har og vil føre med seg. Vi topper lister i kommune-Norge over hvem som har mest gjeld pr. innbygger. At kommunen har fått noen priser fordi flinke ansatte har gjort en kjempejobb er ikke pga. Kinn, men mer til tross for Kinn.

Kinn er et stort demokratisk problem. Store deler av befolkningen i Vågsøy har flere ganger stemt ned denne kommunen. De verken ville eller vil ha denne kommunen. Andelen motstandere er økende også i Flora. Også i Flora ville et flertall ha reversering av Kinn ved siste gjennomførte store undersøkelse.

At kommunen nå er skattesterk som du sier skyldes vel Ap, Høyre og Venstres vedtak om å øke eiendomsskatten med mange millioner kroner. Noe som igjen har skapt store mengder arbeid for kommunen samt store fortvilelser og frustrasjon blant innbyggerne i Kinn. Veldig mange venter fremdeles på svar på klagene sine.

At en reversering nå vil virke lite motiverende for Teigen er ikke så viktig. Den vil derimot virke veldig motiverende for store deler av innbyggerne som du egentlig bør representere. Du er tross alt også ordfører for flertallet i kommunen som vil reversere Kinn.

Hva har dere egentlig oppnådd så langt i byggingen av Kinn som du er så fornøyd med?

Kinn er en tungdreven kommune med store avstander, men uten et felles bo- og arbeidsområde. (Nord-Sør). Kommunen går med store underskudd, og er på vei inn i ROBEK. Kinn ligger an til å sette norsk rekord i kommunegjeld, til tross for advarsler fra både fylkesmann og egne ansatte innen økonomi. Til tross for den enorme gjelden planlegges det investeringer som om kommunen skulle ha vunnet den store potten i Eurojackpot. Den store potten som egentlig skal betale for noen enkeltes drømmer er eiendomsskatten. Planer for nye brannstasjoner, skoler rådhus, svømmeanlegg, fotballhaller sykehjem i Florø er greit å ha, men prioriteringen av rekkefølgen på denne listen burde vært selvsagt, men det er den ikke. La oss bygge alt på en gang sier dere. Vi trenger ikke bry oss med hva vi egentlig har råd til. Innbyggerne har sikkert noen kroner gjemt unna.

Når vi snart er inne på ROBEK så får fylkesmannen bestemme hva en har råd til. Da er det han som må velge og prioritere. Med Kinn er to fungerende nærdemokrati erstattet med et Nord- og Sør- konkurransedemokrati, der bråk og konflikter vil vare til evig tid. Ungdommens kommunestyre i Kinn har uttalt at ungdommene ikke ønsker å ta over et konkursbo.

Er det dette du er så stolt av? Jeg for min egen del hadde vært mye mer stolt av å lytte til folket som har valgt oss inn, og som ikke vil ha Kinn kommune. Men det er forskjellig hva en kan være stolt av.

Kinn Senterparti har hele tiden sagt at vi vil godta resultatet av en folkeavstemning om reversering. Stem på et parti som har sagt hele tiden at de vil reversere Kinn, og som i tillegg har en god politikk for utvikling og bruk av hele landet. Stem Senterpartiet! La oss få kommunene og demokratiet tilbake!