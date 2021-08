«Svar til «Mr. Fake News»: – Hvilke av mine påstander er fake?»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, samferdselspolitiker for Kinn Arbeiderparti og er et svar til Høyres Olve Grotle på dette innlegget:

Svar til «Mr. Fake News», Olve Grotle

Interessant at Olve velger «Trump-taktikk» når innlegg i media ikke taler hans sak, men så lett slipper han nok ikke unna.

Hvilke av mine påstander er «fake news»?

- Høyre-regjeringen kommersialiserte Florø lufthavn i 2016.

- Florø ble vurdert tatt inn i FOT rute ordningen i prosessen fram mot 2020.

- Rapporten fra Møreforskning konkluderte med at ruten Florø-Oslo ville ha et passasjergrunnlag på 55 000 passasjerer i året, og at det ville kreve subsidier for å drive denne ruten, 35 millioner/år.

- Den samme rapporten konkluderte med at ruta Førde – Oslo var den ruta som var best egnet for kommersialisering (noe Olve selv viser til).

- Olve Grotle kontaktet statsministerens kontor for å påvirke prosessen.

- Høyre-regjeringen vedtok å subsidiere ruten Førde – Oslo, men ikke Florø – Oslo, stikk i strid med fagrapporten fra Møreforskning.

Så til dialogen mellom Olve og Statsministerens kontor. Det kan nevnes at dette ikke er første gangen dette blir publisert, da jeg tidligere og har delt det i en Facebook debatt der Olve deltok.

At Olve nå tar til orde for at denne dialogen ikke omhandlet ruta Førde-Oslo, det kan vel gjerne kalles historieforfalskning?

Sitat fra Olve Grotle til Statsministerens kontor:

I Møreforsking sin rapport (nr 1801) blir det sagt at dagens FOT-rute Førde-Oslo er den mest eigna kandidaten for kommersialisering. Grunngjevinga er eit stort trafikkgrunnlag. Noko slikt vil i så fall bli negativt for flytilbodet til Førde, og eg viser her til erfaringane frå Florø. Der har det både blitt eit dårlegare flytilbod, og ikkje minst blitt veldig, veldig mykje politisk støy. Eit særleg moment vil eg likevel at du skal ha med deg: Vi støttar sjølvsagt at Florø blir tatt inn i FOT-systemet. Men skulle det ikkje skje, vil dette likevel ikkje vere noko argument for at også Førde-Oslo skal kommersialiserast.

Jeg er ikke i tvil om budskapet til det særlige momentet fra Olve, er du?

Om du som leser tenker at dette er en støtteerklæring til Florø lufthavn, så skal jeg innrømme at jeg tolker det feil, og beklage dette ovenfor Olve.

Et viktig moment på tampen: FOT-rutene som nå blir etablert på Florø-Oslo, etter sterkt påtrykk fra Ap, Sp og Frp, har Høyre regjeringen vedtatt at kun er en midlertidig ordning frem til 2024, men det kan du gjøre noe med.

Godt valg!