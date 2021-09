«I valgkretsen Måløy fikk Sp 11,1 og Rødt 8,3 prosent av stemmene. Det er faktisk oppsiktsvekkende «dårlig» med tanke på posisjonering før lokalvalget i 2023»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Stig Erik Elliott, tidligere redaktør i Måløy24.

Ja til reversering av Kinn har en formidabel jobb foran seg

Vanligvis bør det være stor forskjell på hva man stemmer ved lokalvalg sammenlignet med stortings- og sametingsvalg. Lokalvalget er og skal være mer personavhengig og basert på viktige, lokale saker. Sentralvalg bør også handle om enkelte av de større linjene.

For Måløy og omegn burde imidlertid mandagens stortings- og sametingsvalg vært et unntak fra denne hovedregelen for ganske mange. Ut fra egne vurderinger i Ja til reversering av Kinn, samt resultatet fra en folkeavstemning med elendig oppslutning, er oppløsning av Kinn kommune en svært viktig, om ikke den viktigste saken på dagsorden i hverdagen generelt.

I og med at man er avhengig av rikspolitisk velsignelse i en eller annen form for å få oppløst kommunen, burde mandatet vært klart før mandagens valg: Er du motstander av Kinn (og Vestland fylkeskommune, for den del), bør du stemme på partier som kan være med på å gi rikspolitisk klarsignal til oppløsning når ny regjering og nytt storting har konstituert seg.

I klartekst betyr dette Senterpartiet og Rødt.

I valgkretsen Måløy fikk Senterpartiet 11,1 prosent og Rødt 8,3 prosent av stemmene under valget mandag. Det er faktisk oppsiktsvekkende «dårlig» med tanke på posisjoneringen før lokalvalget i 2023. Hadde det vært lokalvalg, ville oppslutningen garantert vært bedre. Men undertegnede tror at «nei-siden» i Måløy nok hadde håpet på et langt bedre resultat.

Oppslutningen var noe bedre for de to samlet om man ser på valgkretsene Skavøypoll (18,3 til Senterpartiet, 6,9 til Rødt) og Raudeberg (17,7 til Senterpartiet og 10,8 til Rødt).

Spørsmålet er bare om dette samlet gir nok nei-vind i seilene til å finne en kurs som etter lokalvalget om to år resulterer i kommunestyreflertall for reversering av Kinn.

Selv om det murres i enkelte deler av andre partier om at Kinn kanskje ikke var en så god idé likevel, er det Sp og Rødt som må stå for skipperkraften om flertallet skal bli en realitet.

Da ser undertegnede, for moro skyld, bort fra det faktum at det med en ny regjering der Ap har fått 26,4 prosent og Senterpartiet 13,6 prosent trolig ikke blir rikspolitisk klarsignal til oppløsning - selv med et flertallsvedtak fra kommunestyret lokalt.

Hvorfor gjør undertegnede det? Jo, fordi det hadde vært utrolig morsomt å se et lokalvalg i 2023 der det virkelig ble mobilisert fra begge sider - mobilisert slik at man fikk opp den lokaldemokratiske deltakelsen og dermed løftet engasjementet til nye høyder.

Skal det skje, må man starte med nominasjonsmøtene i de enkelte partiene. Det blir ikke kommunestyreflertall for oppløsning av Kinn kommune etter valget i 2023. Punktum. Hva betyr det for nei-siden? Jo, man må få sine folk nominert på listene til partier som ikke vil stemme for reversering. Og så må kan få inn folk som har baller nok til å stemme mot sitt eget parti når saken kommer opp til votering.

I norske lokaldemokratier, der det er såpass få medlemmer i partienes lokallag, er det den enkleste sak i verden å kuppe nominasjonsmøter, listeutforming og dermed valgresultat. Det vet alle som ser til venstre ned på Skaredammen når man kjører ut til Revikja.

Tenk hvor gøy det hadde vært med flere hundre mennesker på nominasjonsmøtene til Høyre, Ap, Venstre og Frp. Rødkinnede ja-folk og koleriske nei-folk i herlig strid. Streaming av debatten i lokalmedia, en stor politisk vekkelse som hjemsøker denne delen av landet.

Noe slikt kan røske sofa-apatikerne og det blinde stemmekveget ut av dvalen.

Og kommer de først ut, skal man ikke se bort fra at de engasjerer seg permanent også etter at reverseringsstriden er så død og begravet at selv ikke Åndenes Makt kan gjenopplive den.

Det hadde vært bra for folk og fe på alle nivåer.

Da ser undertegnede selvsagt også bort fra at utviklingen av kommunen ville gått for lut og kaldt vann enda litt til med en slik ensaksmobilisering i lokalvalget. Det ville ikke vært bra i det hele tatt.

Men: Du verden så gøy det hadde vært å bivåne det hele fra sidelinjen – med popkorn, cola og solbriller på.