 «Jeg håper det nå kan åpne seg et klima for å ta imot tilbudet om reversering»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik.

Hjertesukk i dag

Etter å ha overhørt deler av formannskapsmøtet i dag, håper jeg det nå kan åpne seg et klima for å ta imot tilbudet om reversering.

Jeg skal ikke gjenta meg selv gjennom de tre siste år, men med oppsigelse på 35 årsverk og stopp i nesten alle prosjekt, har det nesten gått verre enn mange av oss trodde.

Kinn-budsjettet: Må redusere med 35 årsverk, og ny barneskule, rådhus, badeanlegg, fotballhall og gymsal må vente Kommunedirektør Terje Heggheim hadde ein dyster bodskap til formannskapet i Kinn tysdag: – Kommuneøkonomien går ikkje i hop. Vi må redusere årsverk og sette store investeringsprosjekt på vent.

Oppfordrer til at ordfører tar sak om folkeavstemning opp på neste kommunestyremøte, at forslaget får flertall, gjennomføres og at alle først da går videre med det som blir resultatet. Det er eneste farbar vei for å skape ro.

– No er det ein veldig stor risiko for at brakkeskulen er den permanente nye Skram skole Raudt sitt fokus i Kinn-politikken har vore lovpålagte oppgåver, og derfor har ny Skram skole vore eit av dei investeringsprosjekta dei har vore mest bekymra for. Tysdag, i formannskapet, fekk dei all uro bekrefta.

Jeg tror helt ærlig at Vågsøy og Flora får det bedre alene, enn sammen.

Some things are just not meant to be!