«Utspelet frå Djuvik om Kinn og reversering fungerer som skremselspropaganda»

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Skremselspropaganda?

Frank Willy Djuvik er ute og meiner at ei folkerøysting om Kinn si framtid vi lamme nærast alt i kommunen i to år framover. Vi kan heller ikkje lage budsjett i kommunen før vi veit om det blir reversering som blir neste steg etter ei folkerøysting. I heile tatt. Vi er i ein så fastlåst situasjon at vi ikkje kan gjere verken det eine eller det andre – får ein inntrykk av når ein les innlegget frå Djuvik. Med denne logikken vil det alltid vere feil å spørje folket om kva foket meiner om ein samanslått kommune. Og det passar jo fint inn når ein har den innstillinga at ein er for Kinn og meinar at einaste problemet for Kinn kommune er at ikkje mange nok er positive nok.

La oss sjå på kva prosess som er sannsynleg og mogeleg her:

1. Høgre har signalisert at dei kan vere med på ei folkerøysting om Kinn si framtid. Det er det mange parti som er med på. Truleg no eit fleirtal. Det er eit krav frå folk om å få seie si meining jamfør den underskriftsaksjonen som no er starta og ser ut til å få stor oppslutnad.

2. Dersom kommunestyret bestemmer at det skal haldast folkerøysting må det avklarast ein del praktiske saker rundt det. (Tidspunkt, spørsmålsstilling, kostnader, oppteljing osv)

3. Når folkerøystinga er gjennomført må kommunestyret ta stilling til resultatet av folkerøystinga. Alle folkerøystingar er som kjent rådgjevande. Kvart parti og kvar folkevald må bestemme seg for om ein vil lytte til rådet ein får frå folket, eller om ein meiner man veit betre sjølv.

4. Dersom resultatet i folkerøystinga skulle bli at folket vil avvikle Kinn og kommunestyret vel å lytte til det rådet, så må ein sende ein søknad til regjeringa (Kongen). Dette er regulert i Inndelingslova.

5. Etter dette er, slik eg forstår lova, resten opp til sentrale myndigheiter. Regjeringa bestemmer då om det skal sejast i gang utredningsarbeid og alle dei prosessar som trengst før dei tek avgjerd i saka.

6. Det seier seg sjølv at dette ikkje er gjort i ei handvending. Difor må vi sjølvsagt fortsetje som før til ting er avklara og gjere vårt beste for at kommunen vår blir styrt og driven så rasjonelt og godt som mogeleg fram til avgjerda er teken.

Djuvik får det til å høyrast ut som om tidspunktet akkurat no gjer det umogeleg å foreta oss noko. Anten det eller så må vi lage budsjett og kommuneplanar for alle mogeleg og umogelege framtidige resultat. Det er sjølsagt ikkje tilfelle. Kva viss dette spørsmålet hadde kome opp for to mnd sidan? Eller to månader frå no? Vi har alltid eit vedteke budsjett å forholde oss til, uansett kor tid på året vi er. Og vi vil alltid justere budsjetta våre fleire gonger i året alt etter det konkrete utviklinga i kommunen. Eg påstår ikkje at dette var meint som skremselspropaganda frå Djuvik, men det fungerer sånn. Realitetane er annleis og det er ingen grunn til å tru på slike skremmebilder.