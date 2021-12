«Ein søknad om reversering krev grundig handsaming før den eventuelt vert lagd fram for Stortinget»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Sp.

Det har versert ein del uklarheiter angåande korleis og i kva rekkefylge som vert av tidshorisont for ei sak om eventuelt oppløysing av Kinn kommune.

Det kan virke som om nokon trur at dette vil skje nærmast som ei tilfeldigheit, men det er ikkje tilfelle.

Ei slik sak krev ei grundig handsaming før den eventuelt vert lagd fram for Stortinget som så gjer sitt vedtak etter handsaming i kommunalkomiten. Dette er såleis ikkje ei sak som regjeringa kan gjere på eiga hand. Dette fordi at det berre er Stortinget som kan gjere nytt vedtak i saka då det var Stortinget som vedtok samanslåinga.

1. Det første som må skje er at Kinn kommunestyre vedtek å halde ei folkerøysting. Gjer dei det så må fylgjande skje.

Der må beskrivast kva spørsmål som skal stillast i folkerøystinga som:

1. Vil du løyse opp Kinn?

2. Vil du fortsette som Kinn?

3. Blank stemme

Så må ein angi dato for kva tid dette skal skje. Det mest naturlege er 7. februar 2022 då kan saka handsamast i kommunestyret den 10. februar 2022. Forøvrig så ligg der ein rettleiar på regjeringa si heimeside.

2. Etter at resulutatet er telt opp gjer kommunestyret vedtak. Dersom der er grunnlag i folkerøystinga så at dei gjer vedtak om å sende ein søknad til kommunaldepartementet om å be dei starea ei utredning om ei slik oppløysing. Der har departementet sett 1. mars 2022 som frist. Her kan ein også ta med søknad om å få same støtte som andre kommunar som vert oppløyste får.

3. Så kan saka starte med at statsråden bestemmer om han vil starte ei slik utgreiing. Gjer han det, så er det naturleg at han gjev dette oppdraget til Statsforvaltaren i Vestland. Så skal han gjere sine undersøkingar og komme med si tilrådning. I denne undersøkinga skal han vurdere konsekvensane av ei slik oppløysing både for og imot, og komme med ein konklusjon. I dette arbeidet vert også Kinn kommune gitt anledning til å komme med sine kommentarar i ei høyring.

4. Når så Kommunaldepartementet får dette på sitt bord, så har dei frist til 14. mai 2022 for å bestemme seg for om dei vil legge dette fram for Stortinget med si tilråding.

5. Når så Stortinget får saka, skal den til handsaming i kommunalkomiteen som gir si innstilling til stortingshandsaminga.

Det som eg her refererer til er korleis handsaminga var angåande Bryggja si grensejustering og korleis prosessen gjekk. Der var eg ein del av forhandlingsdelegasjonen fram til Kinn vart etablert 1. januar 2020.

Så ser eg at enkelte er bekymra for korleis dei skal handsame budsjettet for Kinn kommune for 2022-2025.

Til det er det å seie at dersom der vert ei oppløysing så er inndelingslova rimeleg klar på dette. Den seier at bygningar og andre installasjonar fylgjer den nye grensa med at den geografiske delen overtek gjenverande forpliktelsar, det vil seie gjeld.

Det er såleis ikkje grunnlag for å hevde at alt må settast på vent i budsjetthandsaming no den 14. desember 2021.

Dette vil i praksis seie at gjer Kinn kommune eit budsjettvedtak for 2022, så vil for eksempel gjelda på Skram skole fylgje med Vågsøy som må overta den. Likeins om Kinn kommune vedtek å bygge gymsalen ved Florø skule, så må Flora overta den gjelda.

Men realiteten er desverre at Kinn kommune nesten uansett må sette dei fleste investeringane på vent i 2022, og konsentrere seg om å få balanse i økonomien.