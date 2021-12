«Kommunestyret skal ikke styre på «vegne av» innbyggere som ikke veit sitt eget beste»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Gulbranson, Florø. Gulbranson er også tidligere rådmann i Flora og har mastergrad i samfunnsplanlegging.

Lokaldemokrati og kommuneorganisering

Det måtte bli store diskusjoner om Kinn-prosjektet. Innbyggerne i gamle Flora ble spurt i en telefonundersøkelse med uklare alternativ om hva de mente. Dette ble brukt som grunnlag for en politiske prosess mellom kommunestyra i Vågsøy og Flora. Det er vel blitt helt klart at det var et stort flertall i Vågsøy mot Kinn kommune. Kanskje var det et flertall i Flora, men vi veit ikke, det var aldri utgreid hvilke konsekvenser eller forutsetninger som lå til grunn for rasjonalitet i Nye Kinn kommune . En telefonundersøkelse uten faktagrunnlag gir ikke mye holdepunkter.

Så valgte kommunestyra i Flora og Vågsøy å søke samarbeid. Trolig med ønske om at Bremanger også skulle/kunne bli med slik at en faktisk skapte en sterk kystregion. Og med frykt for at hvis en ikke slo seg sammen så ble det færre gulrøtter til kommunale investeringer – eller drift.

Det var aldri lagt fram noen analyse som tilsa at Kinn kommune, bestående av Vågsøy/rest-Vågsøy og Flora tilfredsstilte krav til «robust» kommune . Flora kommune var en mellomstor kommune i det kommunale norgeskartet. Jeg har aldri gjort noen analyse av hva som kunne vært rasjonelt for Vågsøy. For Flora-innbyggerne tror jeg endringene i kommunale avgifter, eiendomsskatt og skolestruktur sier klart at den nye organiseringen ikke ga bedre kommunale tjenester.

Jacob Nødseth skriver, helt korrekt, at Flora kunne klart seg. Må Flora slå seg sammen med Sunnfjord kommune ved reversering? Svaret er ganske sikkert nei. Men til forskjell fra Kinn-konstruksjonen så er det ganske stort felles bo- og arbeidsmarked i Sunnfjord. (Altså regionen – ikke kommunen)

Lokaldemokratiske prinsipp

Beslutningsprosessene rundt etableringen av Kinn kommune har vært lite demokratiske. At kommunestyret vedtar er ikke nødvendigvis i samsvar med lokaldemokratiske prinsipper. Kan en lytte til folkeavstemninger? Det reises det spørsmål om nå. I utgangspunktet ble jo flertall i Vågsøy overkjørt, og nå forsøkes det å etablere forsvar mot å lytte til folkeavstemninger. Formelt sett har kommunestyret helt klart rett og plikt til å gjøre selvstendige vedtak. Men hvor stor blir oppslutningen om et kommunestyre som overstyrer det et flertall av innbyggerne stemmer for? Og hvor stor legitimitet får et kommunestyre som nekter å gjennomføre en folkeavstemning?

Kommunestyret skal ikke styre på «vegne av» innbyggere som ikke veit sitt eget beste. Kommunestyret skal ivareta fellesskapets ressurser på best mulig måte. Ok – det er ofte strid om hva som er beste måte, men konsekvent å heve seg over den vanlige innbygger kan ikke være i samsvar med lokaldemokratiske prinsipp.

Om å stoppe ett opprør

Det har vært kommunesammenslutninger tidligere også. I 1963/64 ble antallet kommuner redusert fra over 700 kommuner til noe over 400. Noen av de kommunesammenslåingene hadde så stor motstand fra innbyggerne at det ble reversert. Og så kunne de leve sammen etterpå – som naboer. Kinn-prosjektet handler ikke om naboskap engang. I de offentlige debattene, i alle fall lest på Firdaposten, utrykker politikere valgt fra gamle Flora at de oppfatter oppløsning som noe uønskt, urealistisk og uøkonomisk. De som er valgt fra gamle Vågsøy skriver om oppløsning (reversering). Dette i seg sjøl indikerer så store avstander at debatten vil være levende og konfliktskapende i år framover. Det er ikke mulig å disiplinere denne reelle konflikten.

Planlegging og forutsigbarhet

Hva skal kommunen gjøre mens debatten og prosessen pågår? Selvfølgelig jobbe etter kommunelova, planlov og særlovgiving. De aller fleste kommunale tjenester baseres på hvor folk bor. Kinn-prosjektet har gjort at samfunnstatistikk nå er på kommunenivå – og ikke i forhold til at folk bor i to forskjellige områder.

Folk bor på steder. Navnet og organiseringen av kommunen endrer ikke det. Skolene må/bør være i ikke altfor lang avstand fra der folk bor. Det blir aldri mulig med «felles» skoleutviklingsplan for sør-kinn og nord-kinn. Omsorgtjenestene må gis der folk bor, i alle fall før folk flyttes på institusjon. Og sjøl innafor de gamle kommunene kan det være at det blir noe besøksavstand til pårørende som bor på institusjon.

Planlegginga må bygge på nærhet til tjenestene, og det gjelder uavhengig av om kommunen er delt eller separert (som Kinn er i dag) . Dette gjelder for de aller fleste kommunale tjenestene.

Kommunale samarbeid.

Ett av argumentene for kommunereformarbeidet var at det skulle bli mer demokratisk gjennom avskaffelse av kommunesamarbeidsselskap. For tidligere Flora førte Kinn-prosjektet til at renovasjon ble interkommunalt – nordover. Men meninga var at det skulle bli mindre interkommunalt samarbeid. Så langt jeg veit er det fortsatt forskjellige havneselskap – og næringsselskap. Hvis Kinn-prosjektet er så bra, hvorfor opprettholder kommunen flere selskap på samme område?

Hvorfor engasjementet?

Jeg har fått høre at det har blitt oppmerksomhet om at en tidligere rådmann i Flora kommune har blanda seg inn i debatten om Kinn-prosjektet. Den gangen jeg hadde en slik rolle var jeg aktiv i å informere ansatte i Flora kommune om hva NOU-utredingen i 1992 om nye kommuner og regioner kunne betyr for Flora kommune og ansatte i Flora kommune. (Vår tidligere ordfører Dagfinn Hjertenes var medlem i det utvalget. Utredningen finnes i dag bl. a under stikkordet Christensen-utvalget).

I dag er jeg en pensjonist med ganske stor kommunal erfaring. Jeg har en mastergrad i samfunnsplanlegging. Og jeg håper området der barn og barnebarn vokser opp skal ha de beste forutsetninger for et godt liv. Tilflytting handler jo også om at innbyggerne sier at de synes det er godt å bo her.

Jeg er overbevist om at Kinn-prosjektet er galt. Det gir ikke grunnlag for de beste tjenestene for innbyggerne i «sør-kinn». Jeg registrer at det er debatt om det gir de beste tjenestene i «nord-kinn» Men hvem skal overstyre hvem ? Og ja, jeg tror ikke reversering er en enkel sak som løser alle problemer . Men jeg tror at det beste grunnlaget for felles forståelse i hvordan løse utfordringene er i en kommune. Kommune betyr fellesskap.