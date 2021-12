«Det er juletid no. Ver så snill å opne lommeboka, opne hjartet og opne øyra. Høyr, sjå og hjelp oss å få Klokkartunet tilbake der som det var»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Solgunn Lofnes

Det er på høg tid at kommunepolitikarane i Bremanger tek innbyggjarane på alvor i Klokkartunsaka

Torsdag 16. desember hadde Hjarteaksjonen Klokkartunet planlagt ei markering i samband med Bremanger Kommune sitt budsjettmøte. Den måtte diverre avlysast. Målet er å få 200 000 kroner til å gjennomføre nattevakta som vart brått fjerna i mars, noko vi meina har ført til tap av tryggleik og livskvalitet for bebuarane.

Klokkartunet er ein fantastisk plass. Det er eit kjekt område, og veldig mange eldre har sett for seg ein trygg og god alderdom på Klokkartunet. Vi som pårørande er spreidde over heile landet og det er ikkje berre- berre å setje seg inn i kva som skjer i ein kommune. Det er ikkje så lett å komme fram. Vi har prøvd så godt vi har kunna, og har kjempa på sidan vi starta i februar, men har ikkje blitt høyrde av kommunen. Det er ofte slik dei eldre også føler på. Dei blir ikkje høyrde, blir ikkje sett eller tekne med i betraktning.

Innsparingane som er gjort har ført til store endringar i liv. Det har ført til at det ikkje er så kjekt og trygt og godt å bu der som det har vore før. 200 000 koner er ikkje mykje pengar men det gjer ein enorm forskjell. Vi håpar at det går å lirke det til på budsjettet slik at Klokkartunet blir som før – at dei som bur i bygdene rundt kan glede seg til at det blir trygt og godt å kome dit når ein blir gammal.

Både dei som arbeider der og dei som bur i området har kjent på denne konflikten. Det er ikkje berre- berre å stå opp og seie kva ein meina når det er snakk om arbeidskollegaer og ein kan treffe ordføraren eller kommunaldirektøren på butikken. Ein vil berre vere gode sambygdingar, og gjere godt for alle. Det å stå opp og seie ifrå om at dette er ikkje bra er svært vanskeleg.

Det har endra seg veldig med omsyn til tryggleiken. Nokon seier at dei ikkje har ein heim lenger, kor skal eg vere no? Vi har opplevd både dødsfall og flytting og vi meina at mykje negativt er forårsaka av dette kuttet på 200 000 kroner og fjerninga av den sovande nattevakta. Det har endra seg korleis det kjennast å vere der.

Får dei behov for hjelp og trykkjer på knappen, så kjem det ei nattevakt køyrande. Den ligge heime, og det kan ikkje vere kjekt å komme når du veit at om nokon har hatt eit fall og blør, så har dei blødd veldig mykje meir i den tida det tek å køyre fram på vintervegane. Kanskje det har vore bekymringar for ein bebuar og legen har valt å ikkje rykke ut tidlegare på kvelden? Det er då ingen moglegheit til å sjekke den bebuaren på natta. Korleis sove denne tilsette då heime? Kunne ein ikkje berre gje dei litt betre løn så dei kunne forsvare å vere vekke frå familien og sove på Klokkartunet?

Det hadde iallfall gjort ein enorm forskjell for oss pårørande. Vi som har ringt våre kjære på ettermiddagen og kvelden, har no etter 1. mars begynt å ringe på morgonen for å høyre kor det har gått gjennom natta.

Vi veit at det er blitt gjort ei godkjenning i forhold til brann, men det er ikkje trygt slik som det var. Forskjell er veldig stor. Vi har stått med hjartet i handa og sagt at dette er ikkje rett. Vi føler at det er kommuneleiinga som har fått styre kva informasjon som har kome fram i saka. Vi saknar ein administrasjon som spør. Og vi meina at dei har latt økonomi vinne over tryggleik. Når ein er gamal er tryggleik noko som er essensielt for å ha eit godt liv.

Vi har hatt ein administrasjon som har vore veldig opptekne av den økonomiske snuoperasjonen etter Terra. Og der skal dei ha skryt, for dei har gjort ein god jobb. No når det går så mykje betre og ein er ute av Robæk, då blir fokuset på kva ein kan gjere for å få tilflytting. Om nokon skal flytte til ein ny kommune, så vil eg sei at den beste reklamen er at dei innbyggjarane som ein allereie har, føler seg varetekne, sett og høyrde av kommunen. Det gjeld da spesielt dei eldste og dei yngste.

Vi er mange som er glade i Klokkartunet. Vi er mange som føler det at 200 000 kronene er overkommeleg når det er gjort så mange andre investeringar.

Det er juletid no. Ver så snill å opne lommeboka, opne hjartet og opne øyra. Høyr, sjå og hjelp oss å få Klokkartunet tilbake der som det var.