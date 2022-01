Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Per Inge Bøen, pensjonist.

Kampen om arvesølvet

Tankar om energiproduksjon og -omsetning i Norge.

Eg vil starte med eit sitat frå eit av mine avisinnlegg i tida 2009 – 2011, då debatten gjekk om "monsterliner", og om grøne sertifikat for å finansiere fornybar-utbygging.

– «Ein må smi mens jernet er varmt, heiter det. Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statkraft, har sin eigen variant, han "smir" mens landet er kaldt: "Midt-Norge kan risikere ekstrempriser frem til 2015, når linja Ørskog-Fardal står ferdig", uttaler han til Teknisk Ukeblad den 2. desember (2009?), mens straumprisane i Midt-Norge ligg høgt over resten av landet.»

Dette var på same tid som NVE delte ut vindkraft – og småkraftkonsesjonar med rund hand i Trøndelag, samtidig som kraftlina Nea-Japstrømmen (Trondheim-Østersund) var under oppgradering til 420 kV. Alle som fylgde med på kva som skjedde, skjønte at utsegna ovanfor var det ein kan kalle eit "vikarierande argument" for å få aksept for denne kraftlina. Trønderane ville snart vere ute av straumkrisa.

Og ganske riktig, året etter vart same direktøren intervjua på nytt, av same magasin. Men no var bodskapet eit anna: "Ørskog Fardal er berre første skritt. Auka fornybarproduksjon skaper store transporttbehov". Det gjekk no tydeleg fram at plana var å byggje ein samanhengande "motorveg" for straum sørover, mot nye utanlandskablar som var under planlegging.

Å tale med to tunger synest å vere den nye normalen, både i kraftbransjen og i kraftpolitikken. Vi treng meir straum. Lite vatn i magasina gjev høge prisar. Vi må auke produksjonen for å få ned straumprisen! Kor mange gonger har vi ikkje høyrt slike utsegn i det siste? Det siste er at "dei" no har kasta auga på våre varig verna vassdrag!!! Men no har vi fasiten for 2021; samla kraftproduksjon, 157 twh, netto eksport, 16,5 twh. Meir enn tre gonger Oslo sitt samla forbruk.

Alle skjønar at når ein skal fylle badekaret, må ein fyrst setje i proppa. Etter at dei to nye kablane til England og Tyskland vart sette i drift sist haust, har det minka jamt og trutt i vassmagasina i Sør-Norge. Det mangla ikkje på nedbør, men "proppa" var ute, eksporten på dei nye kablane gjekk for fullt. Bransjen, godt hjelpt av regjeringa – har gjort dei morsomaste krumspring for å prøve å bortforklare denne openberre samanhengen.

Om nokon er lei seg for at vårt eige straumselskap, Sogn og Fjordane Energi ikkje har fått delteke i prisfesten, men har måtta nøye seg (oss) med tilnærma normale prisar; hald ut, det er lys i tunnelen. Statnett har fått konsesjon til å byggje den manglande beten med 420 kv-linje over Sognefjorden. Den skal stå ferdig i 2025, og vil knyte Ørskog – Fardal saman med Hallingdal-korridoren frå Aurland, og vipps – også vi vert velsigna med Europeiske straumprisar!

Alt som vert produsert av straum i Bremanger kommune (og det er ikkje småtteri) er kopla opp mot kraftlina Ørskog-Fardal, via den enorme transformatoren i Myklebustdalen, Ålfoten. Det gjeld òg dei tidlegare Elkem-eigde kraftverka Svelgen 1 – Svelgen 4. Så snart kan vi òg gje eit monaleg bidrag til eit Europa i kraftkrise (ironi, for dei som var i tvil).