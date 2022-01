«Ta vaksinen, trur eg Ludvig Holberg ville ha bede deg reflektere over i dag, om du ikkje har gjort det»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth, Kalvåg.

Litt frå Ludvig Holberg – i desse vaksinetider

Mange er nok kjende med Ludvig Holberg (1684 -1754) sine leseverdige epistlar. I epistel CXLV, svarer han på at han har blitt spurt om kva for land oppfinninga med å inokulere (smitte) nokon med koparsmitte (Smaakopper) stammar frå. Kinesarane kjente elles tidleg til denne typen legekunst. Koppar veit vi i dag er ein virussjukdom, og at inokulasjon er forgjengaren til vaksinasjon.

Holberg seier denne metoden lenge har vore i bruk i Circassien (Nord-Kaukasus), der folk har mange skjønne barn som dei «forsyne» tyrkarar med. For at barna ikkje skal få arr av koppar, blir barna inokulerte for å halde seg så vakre at tyrkarane vil ha dei.

Tyrkarane brukte så seinare denne metoden på sine barn, og frå Konstantinopel (Istanbul) ført dei kunnskapen om dette vidare til England og andre land.

Holberg fortel at i England har dei gjort mange forsøk, særleg i 1731, med å smitte friske menneske med koppar fordi dei fann metoden «en Tiid lang at være af stor Nytte». Men det var og mange som meinte det var ein «Daarlighed» å påføre seg sjølv sjukdom. Og metoden, «med Smaakoppers Beplantelese», kom snart i «Miscredit» då kvar femte engelskmann som vart smitta på denne måten, døde.

Holberg går vidare i epistelen inn på ei anna oppfinning som vakte stor oppsikt innan «Medicinen» i England på den tida. Sjuke menneske kunne ved denne metoden bli heilt friske, ja, nesten udødelege, gamle ville bli unge att, kyr bli kalvar. Dette gjekk først ut på å overføre «Blod eller anden frisk Liqueur» frå eit dyr til eit anna dyr sin kropp. Det blei gjort forsøk med dette i Oxford i 1665.

Franskmennene var dei første som gjorde dette med menneske. Dei gjekk fram slik: Dei opna blodåra på ein kalv, stakk inn eit røyr som enda i blodåra i armen til eit menneske. Samstundes opna dei ei blodåre i andre armen, slik at det rann ut like mykje blod som det kom inn. Skal vi tru på verknadene, seier Holberg, «saa maa Virkningen i Begyndelsen have været god». Tungsindige blei «let og munter». «Et verkbrudent Fruentimmer som fikk lammeblod, blei «ganske Karsk og smidig udi alle Lemmer». Frekke personar blei fromme, ein tosk kunne ved å få «Reve-Blod» blive en Politicus». Ein feig og redd person som fikk «Løve-Blod», blei ein tapper soldat.

Dei som meinte framandt blod var gift for menneskekroppen, fikk rett: «Thi adskillige u-lykkelige Prøver bleve giort», seier Holberg. Gale blei meir gale, andre som deltok, døde. Ein «Philosophus sa då: «Jeg mærker at det er ikke så let at forandre Blod som at forandre Skiorte». Parlamentet vedtok forbod mot denne mirakelmetoden i 1670, og hard straff for å bruke den.

Holberg seier til slutt at han heller tilrår å følgje Hippokrates sine regler: «Mad, Drikke, Søvn, Amour, maa være med Maade». Og etter Petronius: «En omkommer af Fraadserie, en anden av Ingentogenhet: Begge ere skadelige».

Vi lever i dag fordi okulasjon er erstatta med trygg vaksinering, så ta vaksinen, trur eg Ludvig Holberg ville ha bede deg reflektere over i dag, om du ikkje har gjort det.