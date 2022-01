«Kommunen bør prise seg lukkeleg over at yngre generasjonar vel å busette seg i bygda og stifte familiar»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Guro Tafjord, 1/4 flatakar.

Bevar bygdene – tenk berekraft!

Eg er ikkje flatakar, men kanskje kan eg påberope meg 1/4.? Eg har iallfall, på sett og vis hatt delar av barndomen og oppveksten min der. Kvar ferie så lenge eg kan hugse har eg besøkt besteforeldre der. Og det eg hugsar spesielt frå den tida der er at det har alltid vore roleg, trygt for trafikk og visuelt vakkert; ikkje minst den nydelege utsikta mot storhavet og Silda.

Eg synest, etter å ha lese fleire reaksjonar på det som no ligg i planane for Flatraket, at dette er svært uheldig for Flatraket som bygd. Stad kommune bør prise seg lukkeleg over at yngre generasjonar vel å busette seg i bygda og stifte familiar der. Det er ikkje alle bygder forunnt, men dette er noko eg har merka meg er gjeldande for Flatraket og etter mi meining ganske unikt. Unge familiar søker heim. At ein vil gje borna sine og framtidige generasjonar dei same opplevingane og den tryggleiken ein sjølv opplevde som barn, på ein trygg og god stad, er gull.

Å øydeleggje det som er unikt langs vestlandskysten, vere seg strender, viker og små bygdesamfunn på grunn av industri, er eg svært kritisk til. Ta mi vesle bygd som eit døme: eg er oppvaksen i Tafjord, «eit krafteventyr». Men det har kosta. Mykje av arealet i bygda mi har gått til utbygging av kraftverka. Ja, vi har nytt godt av det i form av kraftpengar, badebasseng mm, men det har også kosta – og kjem til å koste i all framtid, så lenge kraftproduksjonen held fram. Viss det ein dag tek slutt, vil inngrepa sette sitt preg på naturen og det vi som bygdesamfunn har «ofra» av areal vere øydelagt.

Eg håper verkeleg at for Flatraket som bygd, som eg er så glad i, at dette ikkje skjer. At ein tek til fornuft og at dei som har valt å busette seg der kan bli buande fordi det nettopp er trygt og godt.