«Regjeringspartia var flinke til å kritisere og kom med mange lovnader. Vi ser lite av alle desse løfta no»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Johan Vadøy, tidlegare kommunestyrerepresentant for KrF i Bremanger kommune.





Vi har fått ei ny regjering av parti som var flinke til å kritisere og kom med store lovnader før valet. Vi ser lite av alle desse løfta no.

Som KrF-medlem og politikar blir eg litt engasjert når vi ser at det er mange som slite med å klare seg økonomisk i dag. Eg var ikkje einig i alt Solberg-regjeringa gjorde, men KrF fekk gjennom fleire ting som styrka økonomien for familiane, bistand, og støtte slik at ungdommar kunne komme seg heim gratis på kvelden frå forskjellige aktivitetar.

Den store saka no er dei høge straumutgiftene som mange familiar, nærigsliv, kulturaktivitetar, jordbruk, reiseliv slit med. Eg har snakka med små bedrifter som trur dei må legge ned aktivitetane, dei makter ikkje å betale straurekningane lengre, utgiftene er auka 5 til 6 gongar på kort tid.

Her må det gå an å komme fram til ein fast pris på rundt 45 øre pr kWt. Staten tenar store pengar på høge straumprisar mens små bedrifter må legge ned. Blir ikkje det ei ordning på dette med det første vil vi bli mykje fattigare. Her har vi ei handlingslamma regjering.

Mange bedrifter innanfor landbruk og bedrifter som lagar gjenstander og brukskunst er i ferd med å legge ned. Regjeringa har hatt eit motto; å ta heile landet i bruk. Dette mottoet heng no i ein tynn tråd.

Eg er svært oppteken av ting som virkar urettferdig, og dette er urettferdig. Mange er svært fortvila over dei høge straumprisane.