Sender sine funn etter ulykka til Malta

Nyheter

No sender dei sine funn til Malta, der tankskipet Key Fighter er registret. Det melder NRK Sogn og Fjordane.

– Det som har skjedd står fram som ei ulukke, men om sikkerheitsrutinar og tiltak har vore tilfredsstillande om bord i båten har vi ikkje grunnlag for å seie noko om på noverande tidspunkt, seier politiadvokat Jørn Lasse Refsnes i Vest Politidistrikt til NRK.

Det var laurdag at meldinga kom om at det var funne to bevisstlause personar om bord i ein tank i kjemikalieskipet Key Figther. Skipet låg då 13 nautiske mil vest for Stad. Dei to personane, ein mann på 72 og ein mann på 42, døde av skadene. Skipet gjekk til land i Måløy for undersøkingar og bistand til det gjenverande mannskapet på 12, før det laurdag vart frigjeve og fortsette seglasen mot England.

Ifølgje kommunikasjonsdirektør Dag Inge Århus i Sjøfartsdirektoratet, er det først og fremst flaggstaten til skipet, som skal følgje opp ulykka. Sjøfartsdirektoratet har bede om ein ulykkesrapport frå reiarlaget Fjord Shipping.

Havarikommisjonen på si side er ikkje klare på om ulykka kan få følgjer for skipstrafikken i Norge.

–Når Malta har gjort undersøkingar, kan ein kome med eventuelle tilrådingar dersom ein meiner det er noko viktig å lære som kan gjelde heile skipsfarten, seier Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til NRK.

Dei omkomne hadde familiar i Spania og Fillippinane, og det blir jobba med å få dei råka familiane til Norge.

– Dette er ei tragisk hending. Reiarlaget er opptekne av sikkerheita og ta vare på pårørande, samtidig som vi forsøker å oppfylle forretningsforpliktingane våre, sa Hugo Matre, pressetalsmann i Fjord Shipping, til Fjordenes Tidende tidlegare denne veka.