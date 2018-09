Setter fokus på legemidler i behandlingen av lakselus

Nyheter

Fiskeriminister Harald T. Nesvik inviterer oppdrettsnæringen til et møte i Nærings- og fiskeridepartementet 21. september om bruk av legemidler i behandlingen mot lakselus.

- Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett, men vi skal ikke ha en bruk som gir uakseptable effekter på miljøet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

- Jeg ønsker nå et møte for å drøfte dette, og høre næringens erfaringer med dagens regelverk, både når det gjelder bruk av brønnbåt og behandling i merd på anlegget. Møtet gir også anledning til å drøfte eventuelle ytterligere tiltak for å redusere miljøeffekter av bruk av legemidler mot lakselus, sier fiskeriministeren.

- Vi må heller ikke glemme at det har vært en nedgangen i bruk av lusemidler. De siste årene har det gått fra 1279 behandlinger med hydrogenperoksid i 2015, til kun 214 behandlinger i 2017. Det er et enormt skritt i riktig retning, sier Nesvik.