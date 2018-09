Hyller rockeheltene sine med stor konsert

Nyheter

Navn: Tor Erik Fredheim

Alder: 33

Adresse: Krogstadelva

Sivilstatus: samboer

Yrke: musiker

Hobby: Jeg er så heldig at jeg har gjort et levebrød av hobbyen min, musikken

Aktuell med: med i bandet Fortunate Sons som kommer med showet Creedence Storynight til Nordfjordhallen lørdag 22. september

– Hva er Creedence Storynight?

– Det er et show som tar for seg musikken til bandet Creedence Clearwater Revival som var aktive på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Showet forteller historien til bandet og flere av låtene, og selvfølgelig spiller vi alle de kjente låtene. Det blir masse allsang og mimring.

– Men det er en konsert?

– Ja, det er viktig å understreke. Vi prater litt mellom låtene, og det er en skjerm bak på scenen med bilder, men dette er en konsert som hyller musikken til Creedence, krydret med litt historier og bilder.

– Hvorfor lagde dere dette showet?

– Vi i Fortunate Sons har spilt Creedence i ti år og elsket musikken dobbelt så lenge. Vi merket at Creedence er en liten gåte for mange. Vi kjenner ikke dem så godt som vi kjenner The Beatles og Pink Floyd. Så vi pleier å kalle det et folkeopplysningsprosjekt på fleip.

– Hvorfor Creedence?

– Jeg har prøvd å finne et godt svar på det i flere år. Men det er nok så enkelt som at det er fantastisk musikk. Knallsterke låter som gir en god følelse.

– Hvem er Creedence Storynight for?

– Vi merker at vi har en hovedvekt av litt godt voksne folk som publikum, men vi ser også at det stadig kommer yngre som oppdager musikken. Dette er noe alle kan like. Det er god rockemusikk som man kan synge til. Vi kan praktisk talt garantere en fin kveld!

– Hvor kommer medlemmene i Fortunate Sons fra?

– Vi er basert i utkanten av Drammen, så vi kommer langveis fra til Nordfjordhallen i helga. Vi skal spille i Festiviteten i Haugesund fredag, og kjører så natt til lørdag til Måløy for å spille hos dere.

– Turnerer dere mye med showet?

– I perioder. Nå går vi inn i en aktive periode de neste to månedene, og så er det litt andre typer show fram mot jul. I januar og februar er det ut på veien hver helg.