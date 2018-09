Alexander vidare i Stjernekamp

Nyheter

Pavelich fekk strålande tilbakemeldingar frå dommarane Mona B. Riise og Thomas Felberg. Riise sa at for ho var det slik opera skulle gjerast, mens Felberg fortalte at beina i kroppen hans vart som gelé. Ekspertdommar Solveig Kringlebotn gav han òg skryt, og samanlikna framføringa som å «hoppe etter Wirkola», sidan Knut Anders Sørum gjorde stor suksess og vann Stjernekamp med nett denne sangen. Ho sa òg at Pavelich klarte å leie orkesteret på ein annan måte enn dei andre, og at han var ein ordentlig musikar.

Mor Kari Standal Pavelich satt òg i salen, og fortalte til programleiar Kåre Magnus Berg at ho var stolt av sonen, og syntes han gjorde ein veldig bra innsats.

Forventningene til Alexander er høye før operakvelden Han er ikke utdannet operasanger, men han har vokst opp i en operafamilie. Så lista ligger høyt for Alexander Pavelich i Stjernekamp i kveld.

Hos VG fekk Pavelich terningkast 5, og anmeldar Tor Martin Bøe skriv at «Pavelich stiller i en egen klasse fra de andre vokalistene her med å faktisk forstå sjangeren, teknikken og hans posisjon i arien.»

Dagbladet sin anmeldar Torgrim Øyre var imidlertid litt meir lunken, og gav terningkast 4. Dette var mest grunna fallhøgda frå versjonen til tidlegare Stjernekamp-vinnar Sørum, som han meinte var meir emosjonell enn Pavelich sin versjon.

Maria Arredondo vart den med færrast stemmer, og måtte forlate programmet.

Neste veke skal deltakarane bryne seg på blues og ei gruppeoppgåve, der dei skal synge i lag med kvarandre.