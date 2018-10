Har funne tre kommunalsjefar

Nyheter

Det melder heimesida til nye Kinn kommune. Jåvold vil få tilbod om stillinga som kommunalsjef for oppvekst og undervisning.

Prosjektrådmann Terje Heggheim skriv i eit brev at det er tre av totalt fem kommunalsjefsstillingar i den nye kommunen som no er satt. Dei to andre er Norunn Stavø og Linda Nipen frå Flora, som vil få ansvar for høvesvis helse og velferd og økonomi.

Rådmannen melder vidare at dei vil kome nærare tilbake til tiltredingsstidspunkt, då alle tre har tunge ansvar i organisasjonane dei allereie er ein del av.

Vidare er der tre stillingar i nye Kinn kommune som er utlyst, med søknadsfrist 19. oktober. Desse er assisterande rådmann, kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø og kommunalsjef for innovasjon og utvikling.