Tidligere Vanylven-rådmann ny direktør for Kystverket

Nyheter

– Dette blir spennende. Kystverket er et fyrtårn for trygg og effektiv verdiskapning i havnasjonen Norge. Jeg ser frem til å ta fatt på et viktig samfunnsoppdrag og spennende oppgaver sammen med hele Kystverket fremover, sier den påtroppende kystdirektøren til Kystverkets hjemmeside.

42-åringen har lang erfaring som toppleder i offentlig sektor. Siden 2010 har han vært rådmann i Ulstein kommune i Møre og Romsdal, og før det var han rådmann i Vanylven i nesten fem år.

Han er utdannet cand.merc. fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse.

Som rådmann i en kommune som ligger midt i den maritime klynga på Nordvestlandet har Arset en god forståelse av maritim sektor.

– Når vi nå tilsetter Arset får vi en dyktig leder med gode forutsetninger for å utvikle Kystverket videre som transportetat med ansvar for sjøtransport og sjøsikkerhet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.