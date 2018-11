Nyheter

Vanylven kommune har nyleg fått lansert chatboten Aivan på sine heimesider. Ein chatbot er eit slags dataprogram som ein kan samhandle med gjennom heilt vanleg språk.

– Aivan prøvar å gi rett svar kvar gong, men er framleis under opplæring og lærer nye ting kvar dag, skriv kommunen på sine heimesider. Dei opplyser vidare at dersom ikkje chatboten kan gi svar kan ein be om å få snakke med ein person og dermed tek nokon i servicetorget over samtalen.