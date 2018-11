Samler ungdommene til bli kjent-fest på kulturnatt

Nyheter

Maria Helgesen i Selje kommune forteller at det både i Eid og Selje blir bli kjent-konserter der ungdom fra Bryggja, Selje og Eid er invitert.

I Eid er konserten fredag kveld i Gymmen, mens samme konsert holdes lørdag kveld i Selje samfunnshus. Konsertene kalles «Bli kjent Stad 2020». Her blir det innslag fra både Eid og Selje, og det blir salg av mat og drikke, og de som er med på arrangementet kan også vinne en premie. På konserten får en blant annet se og høre The Wolf Puppies, Tone Hessevik, Eid Ungdomsskulekor, Camilla Jørgensen, Eid kulturskule og Selje og Stadlandet skulekorps.

Fjordenes Tidende skrev i sist avis at det også skal arrangeres etter ungdomstreff etter konserten, men dette arrangementet er tatt bort fra planen og blir altså ikke.

Men det blir andre ungdomstreff i anledning Kulturnatt i Selje. Fredag er det filmkveld på ungdomskklubben, og det er også ungdomskveld på Filadelfia.

I Eid starter Kulturnatta på formiddagen fredag med babykino og at barnehagene besøker Sagaparken for vikingspel og vikingboller. Det er så bokkafé på Eid frivilligsentral, i tillegg til et arrangement som kalles «Sagastad med noko attåt». I Eid symjehall blir det kulturnattbading, Eid bibliotek har kveldsåpent og det er to norgespremierer på Eid kino.

I Selje starter Kulturnatta fredag med at barnehagene besøker Seljetunet og Eid eldretun på dagtid. På Selje folkeboksamling blir det språkkafé, og Havbris Café har kulturnatt-tilbud, Furebuda Lodge har pizzabuffé og Blue Lagoon har quiz og trubadur.

På lørdag spiller Sentrum spelemannslag på Seljetunet mens Stormkonsert og Stadt Naturguiding inviterer til tur, suppe og konsert med Stig Ulv i Antonfloren på Drage. Havbris Café, Blue Lagoon og Furebuda Lodge holder åpent.

I Vågsøy begynner også Kulturnatta fredag kveld med Kulturdryss i Nordfjordhallen. Her skal blant annet Vågsøy kulturskule, seniordanserne og Bryggja skulekorps opptre. Senere på fredagskvelden er det Sansequiz på Kraftstasjonen. Lørdag er det norgespremiere på Grinchen på Måløy kino, vinterkonsert med Måløy Songlag og spøkelsesnatt på Vågsøy folkebibliotek.

Lørdag er det også «fyrkveld» i regi av Parken Kulturhus på Raudeberg.

– Vi fikk ideen etter å ha hørt Martin Hagen og medstudentene hans peke på kulturarven vi har her ute ved kysten, og at vi burde bruke den og løfte den fram. Det ga i alle fall meg en oppvåkning, sier Ole Mathisen i ved Parken kulturhus, som sier det blir fokus på alle fire fyr, Kråkenes, Ulvesund, Skongenes og Hendanes.

De har samarbeidet med Vågsøy historielag og satt sammen et program for fyrkvelden som også inkluderer avduking av informasjonsskilt om gamle gravrøyser ved Nord-Vågsøy kyrkje.

– Vi fikk tips om dette fra historielaget, og har i samarbeid med YNT satt opp en tur lørdag formiddag med start fra Øvre Leitet som ender ved kirka slik at en kan overvære avdukingen, forklarer Mathisen.

På dagtid vil også Loppehuset ha åpent, Kystkulturlaget vil starte opp gamle båtmotorer, det blir åpen kafé og aktiviteter i Parken kulturhus. I tillegg vil ulike skoleelever vise sine utstillinger om fyr.

– Og så blir det åpent fyr på Kråkenes, supplerer Mathisen.

Når selve fyrkvelden starter er det med et bildeintroduksjon av de fire fyrene i Vågsøy, før Roald Refvik forteller om klippfiskproduksjon i film, bilder og ord. Så spiller gruppa Hard Day Blues med Sølvin Refvik og Peter Zehentbauer før det serveres bacalao. Etter maten forteller Helge Johnsen om oppveksten sin på Skongenes og Kråkenes fyr, før det blir litt musikk igjen. Som avslutning forteller tidligere redningsskøyteskipper Magne Sætren om fyrene slik de oppleves fra sjøen om bord på Redningsskøyta.

– På grunn av matservering må vi ha påmelding til kvelden, sier Mathisen, og legger til:

– Foredragsholderne har mye å fortelle, og dette er ekte historiefortelling. Det er ikke reprise, det skjer der og da. Det blir spennende.

Når det gjelder Kulturnatt i Bremanger opplyser kultursjef Grete Berntzen til Fjordenes Tidende at de dessverre har måttet avlyse kulturnattarrangementene i år.