Blir oppfostra til satsing

SOGN OG FJORDANE: Ei heit havbruksnæring kan sikre fleire varme hender i kommunane.

– Kommunane som er flinke til å legge til rette for akvakultur skal få betalt. Vi skal premiere dei som vil og får det til, seier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) til Fjordenes Tidende.

Denne hausten kom den første betydelege «gåva» frå myndigheitenes sitt havbruksfond til norske oppdrettskommunar. Sjølv om kommunane i Sogn og Fjordane samla fekk 3,6 millionar kroner frå fondet i 2017, var det heilt andre størrelsar på gevinstane denne hausten.

Havbruksfondet

Totalt var Havbruksfondet i år på 2,7 milliardar kroner. Av dette fekk elleve kommunar i Sogn og Fjordane drygt 188 millionar kroner, medan Sogn og Fjordane Fylkeskommune fekk drygt 31 millionar.

– Dette viser at når vi aktivt tek i bruk kysten, så klarer ein å også legge igjen verdiar lokalt, seier administrerande direktør i Coast Seafood, Sverre Søraa.

Coast-deleigde Blom Fiskeoppdrett er blant selskapa som ønskjer å utvide oppdrettsaktiviteten i Sogn og Fjordane, og som er avhengig av at kommunar, og i mange tilfelle, Fylkesmannen, tillèt dette.

– Eg er svært glad for at mange kommunar i denne regionen legg til rette for akvakultur når ei ser kva pengar dei får frå Havbruksfondet, seier Harald Tom Nesvik.

Det var i 2015 at Stortinget bestemte seg for å opprette eit havbruksfond. Årets pott kjem av at rundt 50 selskap har brukt 3,9 milliardar kroner på å kjøpe nye laks-, aure- eller regnbogeaure-løyve langs norskekysten. 80 prosent av beløpet går til kommunane (87,5 prosent) og resten til fylkeskommunane (12,5 prosent).

– Denne utbetalinga er med på å synleggjere at oppdrettsnæringa gir noko tilbake til lokalsamfunna. Dette er pengar kommunane kan bruke på å utvikle tilbod til innbyggjarane sine innan kultur, helse, skule, idrett, infrastruktur eller andre område, sa Harald Tom Nesvik då størrelsen på tildelingane vart kjend i september.

Fleire har uttrykt skepsis til at tildelingane berre er knytt til vekst i næringa: «Havbruksfondet er vel og bra, men det betales altså bare for utvidede produksjonsrettigheter og nye konsesjoner – ikke for bruk knyttet til konsesjoner som er tildelt gratis tidligere. Det er dermed et system som er basert på og avhengig av evig vekst, om og når naturens og sentrale myndigheters rammevilkår tillater det», heiter det i ein uttale frå styret i Nettverk for fjord- og kystkommunar. Dei tek til orde for eit produksjonsvederlag der selskapa betaler ei avgift til kommunane per kilo seld laks og aure.

Velkomne kroner

Uansett er det klart at for trøblete kommuneøkonomiar langs norskekysten, så er pengane frå Havbruksfondet særdeles velkomne. I Vågsøy kommune hadde ein ikkje budsjettert med inntekter frå fondet i år, og eit tilskot på 10,7 millionar kroner er nesten like mykje som kommunen hentar i eigedomsskatt årleg.

Å budsjettere med tilsvarande beløp dei kommande åra kan derimot vere ei farleg øving for lokalpolitikarane. Myndigheitene tillèt ei kapasitetsauke på seks prosent i havbruksnæringa kvart andre år, og i 2020 kan verdien på veksten vere ein heilt annan enn i år.

– I år vil høge lakseprisar gi et bilde av prisane på konsesjonane. Om lakseprisane går ned og bedriftene ser på konsesjonane som mindre lukrative om to år, så kan det nok ende opp med at dei betaler mindre, seier regionsjef for Sjømat Norge, Hans Inge Algrøy, til Fjordenes Tidende.

Coast Seafood-direktør Sverre Søraa er derfor blant dei som ønskjer overføringane frå oppdrettsselskapa til stat, kommunar og fylkeskommunar meir føreseielege.

– Næringa er oppteken av stabile rammevilkår, og det er sjølvsagt også politikarane våre, seier Søraa.

Utbetalingar frå Havbruksfondet 2018

(tal lokalitetar i parentes)

Kommune/fylkeskommune Beløp Flora 29.551.967 Gulen 36.200.356 Solund 23.553.597 Hyllestad 19.136.758 Høyanger 15.196.662 Askvoll 17.927.424 Fjaler 8.442.590 Bremanger 17.448.240 Vågsøy 10.693.947 Selje 7.319.726 Gloppen 2.814.418 Sogn og Fjordane fylkeskommune 31.388.223

Kjelde: Nærings- og fiskeridepartementet

