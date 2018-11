Fører arven vidare

Nyheter

STADLANDET: Rundt halvparten av lutefisken som vert seld i Sverige og Finland kjem frå Per Stave AS. No står ein 21-åring klar til å overta drifta.

– Eg tek det gradvis. Eg må lære meg drifta nede i produksjonshallen. Det går på tørking, luting og kvalitetsvurdering. Så får vi ta ting etter kvart, seier Peder Stave (21).

Det er 44 år sidan bestefaren, Per, opna fiskemottaket på Stadlandet. Sidan har familiebedrifta produsert lutefisk og tørrfisk for sal i butikkar. Dei siste 23 åra under leiing av Peder sin far, Rune. No står sonen klar til å overta slik Rune gjorde i 1995.

– Eg har sagt at han skal få den tida han treng for å få oversikt og kjenne seg trygg i rolla. Men eg er klar til å gi frå meg ansvaret når han er klar, seier Rune Stave, før han legg til:

– Eg er veldig stolt over at ein ny generasjon no skal ta over.

Skal inn i hus

Under Rune si leiing har produsenten av lutefisk, tørrfisk og hundefôr teke store steg.

– Vi hadde mykje tørking ute tidlegare, men eg bestemte meg for at all produksjonen skulle inn. Det førte til mykje meir stabil drift og jamnare kvalitet. Vi har bygd om lag 2.500 kvadratmeter i løpet av desse åra, slik at vi no har 3.500 kvadratmeter.

I strandsona nedanfor slektsgarden utanfor Leikanger ligg mottaket til Per Stave AS. Der er vegen kort til dei vêrharde, men næringsrike, fiskefelta.

Selskapet har 12–13 tilsette og omsette i 2017 for drygt 26 millionar kroner – ei auke på 7 millionar kroner frå året før. Overskotet vart på halvannan million kroner.

Rune Stave fortel at etter eit trøblete samarbeid med eit salsselskap i 2016, så har dei hatt stor nytte av å bytte til FineFish i Fosnavåg.

Marknadssamarbeid

– Vi fann ut at vi måtte ha eit samarbeid på marknadssida, vi kunne ikkje sitje her på eit nes åleine. Det går ut på at dei får fullmakt til å kjøpe og selje varene våre mot ein provisjon. På den måten kan vi styre med det vi kan utan å måtte tilsette fleire folk. I staden kunne vi auke produksjonskapasiteten, seier Stave, som trur omsetnaden i år vil nå 30 millionar.

– Grunnen er høgare prisar både inn og ut. (...) Eg seier som ein gammal fiskeskipper: «Overskotet ligg borti krokane her». Vi byggjer og byggjer varelager og passerer snart 20 millionar kroner, seier Stave.

På lutefisk er Per Stave AS størst i Finland og Sverige der dei har høvesvis 50 og 40 prosent av marknaden. I Norge er marknadsdelen om lag 10–12 prosent, opplyser verksemda, som bruker lange og torsk i lutefiskproduksjonen.

– Vi produserer råstoff til 500 tonn lutefisk til Sverige og Finland. I år lagar vi om lag 250 tonn ferdig lutefisk til den norske marknaden.

Mottaket sin tørrfisk av hyse og sei går til Nigeria, medan om lag 10 millionar av omsetnaden kjem frå produksjon av hundefôr der produktet er kappa tørrfisk pakka i vakuum.

Rådgjevar og vaktmeister

Rune Stave eig 100 prosent av verksemda, og sjølv om han no står klar til å overlate den daglege drifta til neste generasjon, så vil eigarskiftet komme ved eit seinare høve. 57-åringen har i tillegg til sonen Peder også to døtrer.

– Det er betre at han får ta over medan verksemda har sunn drift og ting går bra, enn at vi ventar. Eg vil vere her slik at han kan rådføre seg om han treng det. Eg blir rådgjevar og vaktmeister, smiler Rune.

Peder Stave reiste til sjøs på fiskebåt då han var 15 år, og gjekk i land frå Godøy-båten Nesbakk i november i fjor. Han har også bakgrunn frå havbruksutdanninga ved Måløy vidaregåande skule, og ser no fram til etter kvart å overta ansvaret for familieverksemda på Stadlandet.

– Vi skal byggje kantine, garderobe og kontor som skal vere ferdig til jul. Prosjektet har eit budsjett på om lag ein million kroner. Elles har vi høveleg bygg slik situasjonen er no. Men marknaden kan endre seg frå dag til dag, så vi må følgje med og tilpasse oss, slår 21-åringen fast.

