Det var ei sommarnatt i år at mannen frå ytre Nordfjord sette seg bak rattet til tross for at han var påverka av alkohol. Blodprøva som vart tatt om lag to timar seinare viste ei promille på 1,58.

Nordfjordingen har tilstått å ha køyrt bil i rusa tilstand.

Mannen må sone 24 dagar i fengsel og betale ei bot på 30.000 kroner. I tillegg mister han førarretten i to år og tre månadar, heiter det i dommen frå Sogn og Fjordane tingrett.