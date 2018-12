Får kunstnarstipend på 100.000 kroner

Nyheter

Tildeling av årets BKH-stipend går til kunstnaren Karina Siegmund. Siegmund arbeider med installasjonar der ho kombinerer tradisjonelt tekstilhandverk med moderne teknologi i form av nye materialar og audiovisuelle media. Kunstnaren tek utgangspunkt i naturen der ho hentar inspirasjon frå element som vind, vær og lys. Stipendet skal nyttast til å skape eit nytt og ambisiøst verk til hennar separatutstilling i Sogn og Fjordane Kunstmuseum hausten 2019, heiter det i pressemeldinga frå Sogn og Fjordane kunstmuseum.

Prosjektet byggjer vidare på kunstnarens tidlegare arbeid med audiovisuell biletvev. Ho vil veve ved bruk av lysfiber. Motiv «sanka inn» frå naturen, via foto, video, lyd og studiar av lys, vil verte mønsterskapande element for biletveven, ved bruk av digital vevteknologi. Samstundes er handveving ein viktig prosess i hennar materialbaserte arbeid. Det taktile elementet engasjerer sansane meir enn synet. Til utstillinga vil ho nytte motiv frå natur og vêr på Stadlandet. Arbeidet peiker på at med den veksande digitaliseringa av verda vert menneska meir og meir kopla frå naturen. Kva rolle speler natur i liva våre i dag? Det er mange interessante aspekt ved prosjektet, både den nyskapande teknologien og måten å nytte og vidareutvikle handverket på, og problemstillingane ho tek opp i og reflekterar rundt i arbeidet sitt, heiter det vidare i pressemeldinga.

Innstillinga til stipendet har bestått av Kunstfaglig råd som består av representantar frå Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og Sogn og Fjordane Kunstmuseum/ Musea i Sogn og Fjordane.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sine stipend har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda ved kunstsentra i Norge. Stipendet er eit produksjonsstipend som skal stimulere kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane.