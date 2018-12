Innfører nytt betalingssystem

Nyheter

– Innføringen av AutoPASS for ferje vil forenkle hverdagen for trafikantene. Ferjeselskapene tar fremdeles imot betaling. Men et nytt selskap har fått oppdraget med å håndtere selve betalingstransaksjonene som styres inn mot en sentral AutoPASS-ferjekonto, forteller prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen.

På denne kontoen kan kundene få oversikt over status som for eksempel gjennomførte reiser og innbetalt forskudd.

AutoPASS for ferje innebærer at kunden må ha AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, for fortsatt få rabatt avhengig av hvilket ferjesamband man benytter.

Fra 1. januar 2019 starter ferjesambandet Anda- Lote med AutoPASS brikkebetaling.

For å gjøre overgangen til nytt betalingskonsept mykere, blir dagens verdikort og storbrukerkort mulig å bruke i en overgangsperiode etter oppstart av AutoPASS-betaling for ferje. Forskudd betalt inn på et verdikort kan brukes opp, men ferjeselskapene har også refusjonsordninger for sine respektive verdikort, se informasjon på ferjeselskapene sine nettsider.