Her er forslaget til nytt kommunevåpen for Kinn

Fredag ble det første utkastet til nytt kommunevåpen for Kinn lagt fram for fellesnemnda i møtet i Florø. Det så ut til å bli unisont godt mottatt av politikerne i fellesnemnda, selv om der var noen signal om at en måtte ha litt tilvenningstid.

Forslaget er utarbeidet av A til Å i Florø sammen med konsulentselskapet Geelmuyden Kiese.

Ideen har kommet i stand etter bred involvering av folk i innspillsfasen, og konseptet er basert på et fyrtårn og symbolikken rundt dette.

Det er ikke gjort vedtak på at dette blir Kinns nye kommunevåpen ennå, en ønsker å la ideen synke litt inn, både hos politikere og befolkning, før den avgjørelsen tas.