Bremanger vil gi 1 million til forskingssenter

Saka skal behandlast i formannskapet i Bremanger torsdag. Det er etter ein revidert søknad frå MMR, at politikarane no får saka på bordet.

Etter gjennomføring av ei rekke møter med potensielle bidragsytarar hausten 2018, har både fylkeskommunen og kommunane kom med klare signal om at aktuelle beløp var i høgaste laget og MMR har med bakgrunn i dette redusert kapitalbehovet til 52 millionar kroner.

Milliongåve til forskningssenter Millionane dryssa over Måløy Marine Ressurssenter fredag. Gåva på seks millionar frå to lokale bankar kjem godt med i etableringa av forskingssenteret.

I sakspapira heiter det at ein føresetnad er at løyvinga er innanfor regelverket for statsstøtte, og at det ligg føre ei fullfinansiering av prosjektet med deltaking frå næringslivet.