Får støtte frå naboane i sør

– Eg meiner at vi må støtte dette. Det er vår sjanse til å få dette til regionen. At det ligger i Måløy er ikkje verdas største «drawback», Det er eit kreativt miljø der, og vi kan ha nytte av å vere med å støtte dette, sa Per Røys (H).

– Vi var positive då vi behandla saka sist. No ser eg Flora og Kinn og fylkeskommunen har hatt oppe det juridiske. Har det vore diskutert de rådmenn i mellom, spurte Espen Sortevik (Ap).