Nyheter

– Vi har brukt jurist og hatt samtaler med departementet. Og det er helt klart viktig å unngå å bygge et «badeland» for det gis det ikke tippemidler til i Sogn og Fjordane. Så vi må forholde oss til det rent kommunale oppdraget med svømmeopplæring og at det skal være et konkurransebasseng knyttet til idrett, sa Knut Ove Leite til formannskapet.

Han forklarte at en som utgangspunkt ikke får momsrefusjon på publikumsbading.