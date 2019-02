– Kanskje er Kinn den raraste kommunen i Norge, men det er også den mest spennande

Nyheter

– Eg er svært glad for den tilliten Kinn Frp har gitt meg til å fronte Framstegspartiet sine politiske løysingar i Kinn kommune, og eg gler meg til å ta fatt på valkampen i heile kommunen, seier Djuvik i ei pressemelding.

Følgjande liste er valliste for Framstegspartiet i Kinn kommune:

01. Frank Willy Djuvik (ordførarkandidat)

02. Miriam Nesje

03. Kjell-Magne Kvalheim

04. Bjarne Holme

05. Martin Inge Eikås

06. Else Marie Hammerseth

07. Rolf Grønnevik

08. Daniel Holme

09. Ramona Djuvik

10. Runar Silden

11. Tom Helge Faye

12. Erli Trollebø

13. Sølve Helle

14. Werner Stubhaug

15. Sølvi Nybakk

16. Ronny Mobakken

Djuvik meiner ein må sjå med nye auge på politikken.

– Ein ny kommune treng også ein ny politikk, og det som gjer det spesielt spennande å stille til val i Kinn, er at vi har moglegheita til å sjå på nye politiske løysingar og ikkje gå opp att i gamle opptrakka spor.

Han ser eit vekstpotensial.

– Kanskje er Kinn kommune den raraste kommunen i Norge, men det er også den mest spennande og den med dei største moglegheitene. Kystlinja vår med næringsaktivitet frå petroleum og skipsfart, via havbruk og fiskeri til industri, handel og service gjer oss eit vekstpotensial som vi no kan utvikle betre enn vi kunne kvar for oss.

Frp har også nokre kampsaker.

– For Frp vil dei viktigaste sakene i neste periode vere å bygge den nye kommunen etter nokre grunnleggjande politiske prinsipp. Kvalitet i tenestene gjennom å satse på dei tilsette, verdighet i tenestene ved å auke valfridomen og brukarmedverknaden, attraktivitet for kommunen gjennom effektive prosessar, kompetanse og låge skattar og avgifter.

Ordførerkandidat Frank Willy Djuvik er 39 år, gift og har tre barn. Han har blant anna vore fiskar i Ervik Havfiske, butikksjef i Lidl og avdelingssjef i ISS.

Dei siste ti åra har han vore heiltidspolitikar på fylkestinget i Sogn og Fjordane, der han tidlegare satt i hovudutval for samferdsle og fylkesutvalet. Dei siste tre åra har han leia det fylkeskommunale kontrollutvalet.

Djuvik har dei siste sju åra vore gruppeleiar for Framstegspartiet i Flora bystyre, og sit også i formannskapet. Han er gruppeleiar for Frp på Fylkestinget, og er 5. kandidat for Frp til fylkestinget i nye Vestland fylkeskommune.